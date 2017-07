Duales Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik bieten Infocient Consulting und Hochschule Darmstadt

(fair-NEWS)

Allen Studierenden, die Praxis und Theorie schon während ihres Studiums stärker verzahnen möchten, bietet Infocient Consulting die Möglichkeit, dual zu studieren. In Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt ist dafür der Studiengang Bachelor/Master Computer Science (KoSI) geschaffen.Studierende, die Spaß an innovativen SAP-Themen und IT-Technologie haben und schon während des Studiums Praxiserfahrung in spannenden Projekten als SAP Beraterin oder SAP Berater für BI (Business Intelligence) und BW (Business Warehouse) sammeln möchten, können dies im Rahmen eines Dualen Studiums tun.Ablauf des Studiums bei Infocient ConsultingIn insgesamt sieben Semestern gliedert sich das Studium auf in Studienphasen an der Partnerhochschule der Hochschule Darmstadt und Praxisphasen bei Infocient Consulting.Während der Praxisphasen analysieren, konzipieren und implementieren die Studierenden Lösungen bei Kunden. Dabei erhalten sie kontinuierliche Unterstützung durch die SAP BI Experten von Infocient bei allen Tätigkeiten - am Standort Mannheim und bei Kunden im Bundesgebiet. Außerdem erhalten sie Schulungen in SAP BW Software von den SAP Consultants bei Infocient. Durch die enge Partnerschaft mit SAP ist Infocient als SAP Partner immer auf dem aktuellsten Stand, was SAP Lösungen betrifft.Studierende, die sich für eine Karriere als SAP Berater entscheiden, werden in einer gutbezahlten Branche arbeiten.Vorteile eines Dualen StudiumsWährend des Studiums Geld zu verdienen ist ein Vorteil, der für viele sicher eine große Rolle spielt. Neben einem attraktiven Gehalt erhalten die Teilnehmer auch ein Notebook gestellt.„Ganz abgesehen davon spricht vor allem der Einblick in die Praxis schon während des Studiums dafür, dual zu studieren. Die Studierenden erhalten einen tiefgehenden Einblick in ihr späteres Tätigkeitsfeld und wissen, worauf es bei ihren theoretischen Studien ankommt“, führt Dr. Armin Elbert, Geschäftsführer bei Infocient Consulting, als Vorteil an. „Und am Ende des Studiums haben sie einen festen Arbeitsvertrag bei uns garantiert“, ergänzt sein Geschäftsführerkollege Jochen Weintz.Sowohl Bewerber als auch Arbeitgeber haben sich während des Dualen Studiums kennengelernt. Sie vermeiden so einen Arbeitsstart, der sonst meist von Unsicherheiten und einer längeren Einlernphase geprägt ist.Späterer Einstieg möglichStudierende, die sich von diesen Vorteilen angesprochen fühlen, können auch nach dem ersten oder zweiten Semester noch in das Programm einsteigen und sich während der Praxisphasen von Infocient Consulting coachen lassen.Interessierte finden weitere Informationen auf den Karriereseiten von Infocient Consulting: www.infocient.de/karriere/sap-bi-berater-und-consulting-jobssap-bi-bw-stellenangebot-html/ Pressemeldung von Infocient Consulting zur redaktionellen Verwendung und freien Verfügung. Um Hinweise auf die Online-Veröffentlichung wird gebeten.



Bildinformation: Logo Infocient Consulting GmbH