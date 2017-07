Partner für EHS-Management: CWK IT Consulting und SAP-Experte HELASOFT

(fair-NEWS)

Die 2011 in Köln gegründete HELASOFT GmbH ist zertifizierter SAP Service Partner in den Bereichen Umweltmanagement, Produktsicherheit, Gefahrgut, Gesundheits- und Arbeitsschutz und Compliance. Die EHS-Spezialisten entwickeln und betreuen maßgeschneiderte Lösungen in der SAP-Umgebung und sind u.a. führend im Bereich der Rezepturentwicklung und des Rezepturmanagements.Nicht immer jedoch können auch kundenspezifischen Anforderungen an ein EHS-System komplett durch SAP erfüllt werden. „Mit der CWK IT Consulting haben wir einen Partner gefunden, der mit seiner schlanken QEHS-Suite ‚PASO‘ eine Ergänzung bzw. Alternative zu SAP anbietet, die sich flexibel in bestehende Systemumgebungen integrieren lässt“, erklärt Markus Nörtemann, Geschäftsführer der HELASOFT GmbH. „Zudem ergänzt das Know-how der CWK-Spezialisten im Bereich Datenbank- und Systemmanagement und bei der individuellen Softwareentwicklung unser Angebot im SAP-Umfeld.“Mit der Kooperation zwischen HELASOFT und CWK IT Consulting erhalten Kunden künftig fachliche Kompetenz und technische Expertise für das SAP und Non-SAP-Umfeld aus einer Hand.„Wir freuen uns, dass wir mit der HELASOFT einen erfahrenen EHS-Partner im SAP-Umfeld gewonnen haben“, erklärt Hermann Freesemann, Geschäftsführer bei der CWK IT Consulting GmbH. „Wir entwickeln schon seit vielen Jahren individuelle Non-SAP-Lösungen, z.B. für das Audit- und Maßnahmen¬management. Dabei treffen wir immer wieder auch auf Kunden mit etablierten SAP-Umgebungen, denen wir künftig gemeinsam mit den Experten der HELASOFT noch umfassendere Leistungen anbieten können. Nicht zuletzt, wenn es darum geht, die verschiedensten Lösungskomponenten in eine unternehmensweite System- und Prozesslandschaft zu integrieren.“



Bildinformation: Hermann Freesemann, Geschäftsführer CWK IT Consulting GmbH