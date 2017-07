Sommer, Sonne, Partystimmung - Endlich grillen unter freiem Himmel

(fair-NEWS)

Jetzt stiegen vielen open air Sommerpartys. Ein Sommerfest zu planen, ist für den Gastgeber nicht immer so ganz leicht. Hier kann der „Low Carb Party“ Helfer sehr nützlich sein. Viele Ideen – Dekorationen, kreative Einladungen und raffinierte Low Carb Rezepte – sorgen für ein gelingen der Sommerpartysause.In diesem Gemeinschaftswerk „Low Carb Party“ präsentieren die Autorinnen Sabine Beuke und Jutta Schütz einen Low Carb Brunch für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste. Dabei kommen auch Vegetarier voll auf ihre Kosten, und Backliebhaber wird das Backen im Glas auf unkomplizierte Weise erklärt. Im hinteren Teil des Buches gibt es eine umfassende Ernährungsberatung, wie Low Carb (kohlenhydratarme Ernährung) sich positiv auf die Gesundheit auswirkt.Bibliographische Angaben:Low Carb PartyAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7322-3250-58,90 EuroE-BOOK ISBN 97838482844504,99 EuroKurzbeschreibung: Low Carb Brunch – von süß bis herzhaft, exotisch, deftig oder mediterran – für 10 Personen mit der dazugehörigen Einkaufsliste.Ein weiterer Buchtipp mit über 500 Low Carb Rezepten - Eine riesige Auswahl steht dem Gastgeber hier zur Verfügung:Bibliographische Angaben:LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OFAutoren: Jutta Schütz, Sabine BeukeVerlag: Books on DemandISBN 978-3-7386-3677-29,99 EuroSeitenanzahl: 244E-BOOK ISBN 978-3-7392-5861-47,99 EuroKurzbeschreibung: 555 Low Carb Rezepte – Rind-, Schweine-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleisch, sowie exotisches Fleisch, Fisch, Backen, Salate, Suppen, vegetarische und sonstige Rezepte. Jede Menge Informationen über „Low Carb“.Bild: RediSu / pixelio.de© 2017 Text Schütz/Beuke - Alle Rechte vorbehalten



