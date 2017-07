Tax Compliance Officer – „Im Kittchen ist ein Zimmer frei“

(fair-NEWS)

Betrachtet man die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Bereich Tax – Compliance, so zeigt sich die gegebene Notwendigkeit für Unternehmen, für eine zukünftige Minimierung von Risiken, gleichwohl unternehmerischer wie auch persönlicher Art, die bestehende Steuerstrategie im Unternehmen zu hinterfragen, häufiger anzusprechen und gleichzeitig neu auszurichten.400 Jahre Haft in 2016 – Beispiel Nordrhein – WestfalenIm Jahr 2016 haben bei fast 5.000 Steuerprüfungen Steuerfahnder in NRW Unstimmigkeiten entdeckt und somit Verbrechen von rund einer Milliarde Euro aufgedeckt. Bei 4.483 Strafverfahren wurden in 2016 Freiheitsstrafen in Höhe von gesamt 398 Jahren verhängt. Betrachtet man die Folgen der persönlichen Haftung von Geschäftsführern und Aufsichtsräten, aber auch von direkten Vorgesetzten, so ist es schon fast unverantwortlich, ohne präventive Instrumentarien im Unternehmen zu agieren.Daher ist es jetzt an der Zeit, diese präventiven Schritte und die sofortigen Gegenmaßnahmen im Bereich Compliance allgemein und Tax Compliance im Besonderen durchzusetzen! Erste, wichtige Schritte sind die Implementierung eines praxisorientierten Tax Compliance Management Systems und die betriebliche Integration eines Tax Compliance Officers.Jetzt beginnen: Fernlehrgang zum Tax Compliance Officer (TCO) mit ZertifizierungDer Wirtschaftscampus bietet erstmalig einen Fernlehrgang zum Tax Compliance an, der es den Teilnehmern ermöglicht, ein Tax Compliance-System in ihren Unternehmen einzurichten, das die ordnungsgemäße Erfüllung der Steuerpflichten gewährleistet und dafür Sorge trägt, dass die unternehmerische Steuerstrategie zielgenau verfolgt wird.Alle Einzelheiten zum Certified Tax Compliance Officer (TCO) finden Sie hier: https://www.wirtschaftscampus.de/lehrgaenge/compliance-officer/certified-tax-compliance-officer Im Anschluss an den Lehrgang bietet das Deutsche Institut zur Zertifizierung im Rechnungswesen (DIZR e.V.) die Möglichkeit an, die Zertifizierung zum Certified Tax Compliance Officer (Tax CO) abzulegen. Die Zertifizierung wird bundesweit sowie extra für Teilnehmer aus der Schweiz in Zürich bzw. für Teilnehmer aus Österreich in Wien angeboten.Compliance Blog Juni 2017!Weitere Informationen zum Tax Compliance Officer, zur oben genannten Studie und zum Thema Tax Compliance finden Sie aktuell auch in unserem Compliance Blog im Beitrag „Tax Compliance Officer – Pflicht oder Kür im Unternehmen?“ unter www.compliance-focus.de



