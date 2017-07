Kfz Kennzeichen kaufen in der digitalen Welt

(fair-NEWS)

Das Internet verändert viele Aspekte unseres Lebens: Nachrichten werden hauptsächlich durch Messengerdienste übermittelt, Unterhaltungsmedien werden über Videoplattformen und Streamingdienste konsumiert, auch Einkäufe übers Internet sind üblich.Doch viele Wissen nicht, wie einfach und günstig es inzwischen ist, auch seine Kennzeichen online zu bestellen.Viele Menschen verlassen sich nach wie vor auf Kennzeichen Händler bei den Zulassungsstellen, jedoch variieren die Preise hier gewaltig. So kann es schnell passieren, dass man bei der Zulassung seines Fahrzeuges viel zu viel für die Kennzeichen bezahlt.Denn auch wenn Kfz Kennzeichen etwas hoch amtliches sind: Nur die Zulassung selbst muss von der Zulassungsstelle des entsprechendes Landkreises ausgestellt werden, das Kennzeichen darf von privat geführten Unternehmen kommen!Viele KFZ-Halter stehen nach wie vor unter dem Eindruck, dass das Nummernschild selbst ebenfalls von einer Behörde ausgehändigt werden muss. Solange jedoch die staatlichen Bestimmungen eingehalten werden kann das Kennzeichen durchaus anderswo erworben werden, denn erst die Eintragung sowie das Kreiswappen auf dem Nummernschild machen aus einem Stück Blech die amtliche Identifikation, die das Kennzeichen am Fahrzeug repräsentiert. Dadurch kann der Fahrzeughalter deutlich günstigere Preise ergattern als bei der Zulassungsstelle selbst oder bei umliegenden Kennzeichen-Händlern.Wer plant, der spartViele Fahrzeughalter suchen die Zulassungsstellen auf, prüfen die verfügbaren Kennzeichen, wählen ihren Favoriten und lassen dieses von den umliegenden Kennzeichen-Pressern herstellen. Hierbei kann mit etwas Vorausplanung jedoch deutlich gespart werden. Hier erklären wir kurz wie:Prüfen Sie die Verfügbarkeit ihres WunschkennzeichensViele Landkreise bieten die Möglichkeit ihr Wunschkennzeichen bereits online und ohne extra Besuch bei der Zulassungsstelle zu prüfen und bei Verfügbarkeit auch gleich zu reservieren.Bestellung des gewünschten Kfz KennzeichenWenn das Kennzeichen erfolgreich reserviert wurde geht es weiter. Nun kann man das Nummernschild online eingeben und bestellen. Bei einer Bestellung und Bezahlung vor 18 Uhr wird das Kennzeichen noch am selben Tag per DHL versandt und trifft in 95% der Fälle bereits am nächsten Werktag ein.Zulassung des erworbenen KennzeichensNun ist etwas Fußarbeit gefragt: Mit den bestellten Kennzeichen geht man nun zur Zulassungsstelle des Landkreises. Dank der Reservierung ihres Wunschkennzeichens dürften der Zulassung nun keine Probleme mehr im Weg stehen. Die Mitarbeiter der Zulassungsstelle überprüfen das mitgebrachte Kennzeichen auf die gesetzlichen Vorgaben wie Schriftsatz, Abstände und Maße und bringen dann die entsprechende Plakette an.Anbringen des KennzeichensNun bringt man das frisch zugelassene Kennzeichen an das Fahrzeug an. Hierfür können Kennzeichenhalterungen in verschiedenen Farben und Designs verwendet werden, um dem Auto noch einen persönlichen Touch zu verleihen.Schneller und einfacher zum ZielAuch wenn die Auswahl an Shops zur Bestellung von KFZ-Nummernschildern groß ist und die Kennzeichen alle die selben Vorschriften einhalten müssen: Nicht jeder Shop ist der selbe. Neben den preislichen Unterschieden, die auch im Internet immens sein können, stehen Benutzer oft vor der Frage: Wie gehts weiter? Viele Kennzeichen-Shops versuchen, ihre Kunden mit einer Art All-Around-Lösung zu beeindrucken, und bieten neben Kennzeichen eine Vielzahl an zusätzlichen Produkten. Daraus resultieren jedoch viele Probleme: Viele der Kennzeichen-Shops im Internet sind..unübersichtlichhaben sehr lange Ladezeitenverbrauchen unnötig viel Freivolumen des Seitenbesuchersirritierend durch unlogische SeitenführungGenau diesem Phänomen will KennzeichenKing.de entgegenwirken. Der Shop beruht auf einem minimalistischen Prinzip: Statt einen unübersichtlichen und unüberlegten Produktkatalog zu führen konzentriert sich die Webseite darauf, nur die wichtigsten Sachen zu tun, und das nahe der Perfektion. Dank einer klaren Designstruktur sowie einem deutlichen Fokus auf den einen optimierten Benutzerablauf hatte keiner der Probanden, die für die Optimierung des Shops eingesetzt wurden je Probleme, zum Ziel zu finden.Auch was unter der Haube steckt, ist nicht irrelevant: Dank der Verwendung neuester Technologien wie dem Single-Page - Application - Framework VueJS, progressiver Webentwicklung und moderner Datenbanken wie ArangoDB hat die Webseite mehr das Feeling einer App. Gerade auf Mobilgeräten wird dieser Punkt zum großen Plus, denn gerade bei einer nicht konstanten Webverbindung ist der User nach wie vor in der Lage, durch die Seiten zu navigieren und benötigt erst dann wieder eine Verbindung, wenn die Bestellung aufgegeben wird.



Bildinformation: Kennzeichen King - KFZ Kennzeichen ab 4,95 €