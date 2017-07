Neu-Ulm setzt auf sprechende Ampel von Langmatz

(fair-NEWS)

"Danke schön, gleich wird es grün", sagt neuerdings eine freundliche Kinderstimme, wenn jemand auf die Taste der Fußgängerampel in Neu-Ulm drückt. Nachdem sich bereits andere bundesdeutsche Gemeinden für die "sprechende Ampel" der Langmatz GmbH entschieden haben, hat nun auch die schwäbische Stadt das System in der Nähe einer Grundschule installiert - weitere sollen folgen. Laut den Stadtverantwortlichen soll die sprechende Ampel Kinder und Erwachsene künftig stärker motivieren, nur bei Grün über die Straße zu gehen.Das besondere an der technischen Entwicklung ist, dass bei dem Ampeltaster "crossguide" von Langmatz sowohl Sprachansagen als auch Signaltöne individuell eingespielt und wiedergegeben werden können. Bei dem High-End-Gerät lässt sich sogar die Lautstärke der Signaltöne zeit- und verkehrslärmabhängig einstellen.Für alle Verkehrsteilnehmer - Kinder, Erwachsene sowie Auto- und Zweiradfahrer - hat die Sicherheit und das reibungslose Zusammenspiel im Straßenverkehr höchste Priorität. Signal-Anforderungsgeräte spielen dabei eine wichtige Rolle. Darunter versteht man prinzipiell Geräte, mit denen Fußgänger das Grün-Signal an Ampelanlagen anfordern können und für Sehbehinderte die Ampelphase ebenfalls akustisch und haptisch signalisiert wird.Die Langmatz GmbH, mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen, ist neben den Bereichen Energietechnik und Telekommunikation auf die Entwicklung und Herstellung von innovativen Produkten für die Verkehrstechnik spezialisiert.



Bildinformation: Wenn die Ampel spricht, macht das Warten auf Grün Spaß. (Bildquelle: © Stadt Neu-Ulm)