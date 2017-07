5 Sterne Redner als Amazon Echo Skill

(fair-NEWS)

Mit dem neuen <a href="https://www.amazon.de/Amazon-SK705DI-Echo-Schwarz/dp/B01GAGVCUY">Amazon Echo Skill</a> der 5 Sterne Redneragentur ist es nun möglich, schnell und einfach den richtigen Redner für seine Veranstaltung zu finden. Der Skill wurde entwickelt um den Kunden einen noch besseren Service zu bieten. Per digitaler <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachsteuerung">Sprachsteuerung</a> gibt Amazons Alexa Auskunft über die Profile der verschiedenen Redner, sowie über bestimmte Vortragsthemen. "Mit dem Alexa Skill wagt 5 Sterne Redner einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Sprachassistenten werden immer mehr unseren Alltag bestimmen", so Heinrich Kürzeder, Inhaber der <a href="https://www.5-sterne-redner.de/">Referentenagentur 5 Sterne Redner</a>.Seit Anfang des Jahres gibt es Amazon Echo auf dem deutschen Markt. Das vorinstallierte Sprachsteuerungsprogramm Alexa beantwortet Fragen und dient als Informationsquelle, indem es den Nutzer zum Beispiel über aktuelle Nachrichten oder das Wetter informiert. Zudem hat es auch einen hohen Entertainmentfaktor, da es auf Wunsch die Lieblingsmusik abspielt. Mittlerweile gibt es immer mehr verschiedene Skills, die die Möglichkeiten von Amazon Echo täglich vergrößern. Auch Unternehmen greifen auf diese Entwicklung zurück und erstellen ihre eigenen Skills, wie etwa der Automobilhersteller BMW oder der Paketlieferdienst DHL.Durch das 5 Sterne Redner Skill erhalten die Benutzer Informationen über die verschiedenen Redner der 5 Sterne Agentur. Alexa erklärt auf Abruf das Wichtigste zu den verschiedenen Keynote Speakern, wie zum Beispiel U-21 Nationaltrainer Stefan Kuntz, Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky oder Motivationsfrau Nicola Fritze. Außerdem gibt das Skill Auskunft über bestimmte Themengebiete, wie Teambuilding, Sport oder Motivation. Zusätzlich informiert Amazon Echo über aktuelle News der 5 Sterne Redneragentur. Um dem Kunden die Kontaktaufnahme einfach zu gestalten, nennt das Skill außerdem immer wieder die Kontaktdaten des 5 Sterne Teams und verweist auf die 5 Sterne Website.Das 5 Sterne Redner Skill hilft gezielt bei der Suche nach dem passenden Vortragsredner oder Thema. Die Bedienung des Skills ist in wenigen Schritten erklärt: Die Anwendung muss mit dem Smartphone im Amazon Store ausgewählt und installiert werden. Mithilfe des Sprachbefehls "Alexa, öffne 5 Sterne Redner" kann es über Amazon Echo bedient werden. Dabei stehen die jetzigen Funktionen des Skills erst am Anfang: "Die Entwickelung unserer Anwendung geht stetig weiter. Die Bewertungen und das Feedback unserer Nutzer helfen uns besonders, da wir so Schwachstellen erkennen und den Skill verbessern können", sagt Heinrich Kürzeder, Inhaber der Redneragentur 5 Sterne.



Bildinformation: Das neue 5 Sterne Amazon Echo Skill