enerix Neumünster-Kiel im SHeff-z Neumünster

(fair-NEWS)

Rund ums Thema Photovoltaik und Stromspeicher ging es bei den dritten Thementagen am 30. Juni und 01. Juli im SHeff-Z an den Holstenhallen. Interessierte konnten sich an den zwei Tagen über das Thema ausführlich informieren. Neben der Ausstellung wurde das Programm durch Fachvorträge ergänzt. Hier gab es Informationen und Erfahrungen zu Batteriespeichern in schleswig-holsteinischen Haushalten. »Sonnenstrom nutzen, wann immer Sie wollen! Mit Stromspeicher und Cloud-Lösung« war eine der Überschriften in den Fachvorträgen. „Mit derart umfangreichen Nachfragen durch die Teilnehmer hatte ich nicht gerechnet, es zeigt mir aber, dass die Bürger nur wenig über die heutigen Möglichkeiten zur Energiekostenreduzierung informiert sind. Auch wenn wir die eigentliche Vortragszeit weit überschritten haben, habe ich mich über die interessierten Teilnehmer sehr gefreut, erläutert Rainer Köpsell vom enerix Fachbetrieb aus Neumünster“. Das Resümee nach dieser Veranstaltung lautet: „Informieren Sie sich zu den Möglichkeiten der Energiekostenreduzierung“.



Bildinformation: Rainer Köpsell / Foto: Jens Neumann / SHeff-Z