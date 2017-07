Mountainbike Wochenende in Sölden

(fair-NEWS)

Wer Skifahren im Winter mag, der sollte auch mal Mountainbiken / Downhill probieren. Denn in den letzten Jahren hat sich um diese Sportart ein immenser Hype entwickelt, und Sölden ist natürlich wieder ganz vorne dabei wenn es um Qualität und Angebot geht. Die Bike Republic Sölden, so der Name des Bikeareals, erstreckt sich über das gesamte Skigebiet von Sölden und ist in der Endausbaustufe 2020 dann auch das größte Angebot für Pedalritter in Europa. Wer Zeit findet sollte sich aber bereits jetzt das 23 Trail-starke Angebot bei einem <a href="http://reisefuehrer-soelden.blogspot.co.at/2017/07/ein-mountainbike-wochenende-in-solden.html">Mountainbike Wochenende</a> ansehen. Soviel schon vorweg, es macht irre Spaß!Das Mountainbike Wochenende kann beginnen!Aller Anfang ist schwer. Ok, stimmt nicht so ganz. Mountainbiken und das damit verbundene bergab fahren ist relativ schnell erlernt. Vorausgesetzt man kann fahrradfahren. So begibt man sich zuerst mal in eines der Sportgeschäfte in Sölden, diese sind schon perfekt auf die Fahrradtouristen eingestellt und bieten dir von Low-Budget bis High-End alles was du für eine Bike-tour benötigst.Pump it upAm Anfang des Enduristen Lebens sollte man zumindest einige Male einen Pump Track durchfahren haben um das Gefühl auf den flowigen Trails der Bike Republic zu finden. In der Bike Republic gibt es derzeit zwei Pump Tracks, der links im Bild liegt direkt an der Gaislachkoglbahn und ist daher etwas zentraler gelegen. Wenn man die Fahrsicherheit erlangt hat kann es auch schon ins Gelände gehen. Derzeit befinden sich mehrer Trails (Natur) und Lines (Geshaped) im Bau aber schon jetzt hat man eine Auswahl von 23 Strecken. Diese unterscheiden sich in Naturtrails und Shaped Lines. Wie der Name schon anklingen lässt wurde bei den Naturtrails alles so belassen wie es schon immer war. Vom Fahrkönnen daher etwas mehr für Profis. Die Shaped Lines machen dagegen für Anfänger tierisch Spaß. Die perfekt gebauten und gepflegten Lines sorgen für den absoluten Spaßfaktor - garantiert!Deine Mountainbike UnterkunftBike in & Bike out, das kannst du im <a href="www.gruenwald-resort.com/">Grünwald Resort Sölden</a> erleben. Derzeit an zwei Naturtrails angschlossen und im nächsten Jahr dann an zwei Shaped Lines. Wir bieten dir nicht nur den perfekten Ausgangspunkt für deine Mountainbike Aktivitäten, nein wir haben auch zahlreiche Services für dich als Zweiradenthusiast. Die gemütlichen Hütten und Appartements bieten dir eine private Sauna für Gruppen von 2-12 Personen. Aber am besten du siehst dir das gleich online an. Wir freuen uns auf <a href="www.gruenwald-resort.com/buchen/">deine Anfrage</a> und heißen dich jetzt schon bei uns willkommen!



Bildinformation: Bike Republic Sölden (Bildquelle: @Ötztal Tourismus)