Das Mekka für Motorradfahrer ist im Sauerland

(fair-NEWS)

Willingen, Juli 2017 - Willingen ist seit 2016 der Standort des größten Events für Harley-Enthusiasten zwischen Hamburg und Faak. Die besondere Lage und touristische Infrastruktur machen Willingen zum idealen Standort für die Bike Week und zum Ausgangspunkt schöner Touren. So findet die Bike Week nun schon zum zweiten Mal in Willingen statt. In diesem Jahr vom 13. bis 16. Juli auf dem Willinger Festivalgelände. Im letzten Jahr kamen tausende Biker, um sich dieses Event nicht entgehen zu lassen. Auch in diesem Jahr verspricht das Programm jede Menge Highlights. Vier Tage gibt es ordentlich was auf die Ohren. Jeden Abend spielen im Festzelt andere Bands; von Rock über Pop bis hin zu Oldies und Chart Hits: Laute Beats und fetten Sound und das nicht nur von den Bands. Hier trifft man sich, präsentiert sein Bike und guckt, was die anderen so im Angebot haben. Fünf Harley-Händler zeigen Neuigkeiten und außergewöhnliche Bikes. Außerdem präsentieren über 100 Aussteller Neuigkeiten und Bewährtes rund um das Thema "Motorradfahren". Die Foodmeile beweist, dass es auch noch etwas anderes gibt als Currywurst. Coole Food-Trucks bieten Street Food, BBQ Smoker, Pulled Pork, Burger, Hot Dogs, aber auch edle Spieße und Steaks sowie Crepes, Eis und Süßes.Am 14. Juli steigt eine After-Show-Party direkt an der Talstation der Ettelsberg-Seilbahn. Der All-Inclusive-Abend kostet 60,- Euro und beinhaltet Eintritt, Musik, Snacks und sämtliche Getränke. Der Dortmunder Verein Kultur-Genuss e.V. verlost übrigens für einen guten Zweck eine nagelneu Harley Davidson Sportster. Unterstützt wird die Aktion von weiteren Sponsoren. Die Lose dafür gibt es natürlich auf der Bike Week.Neben dem ganzen Festival-Rummel darf eine Motorradtour durch das Sauerland nicht fehlen. "Harley-Urgestein" ist der Willinger Hotelier und Küchenmeister Walter Saure, der geführte Touren anbietet und wertvolle Tipps für individuelle Ausflüge gibt.Eine Fahrt durch das Sauerland ist der reinste Genuss. Hier gibt es abwechslungsreiche Landschaften mit gut ausgebauten Straßen und mit schönen Kurven. Weitere Infos unter: www.sauerlaender-hof-willingen.de und unter: www.bike-week-willingen.de/programm/.100 Jahre Eisenbahnviadukt WillingenAm 12. August 2017 feiert die Gemeinde Willingen ein ganz besonderes Jubiläum. Das Willinger Wahrzeichen, das Eisenbahnviadukt, wird 100 Jahre alt. Von 1914 bis 1917 wurde das Eisenbahnviadukt gebaut. Es steht auf zehn Pfeilern in 31 Meter Höhe und ist 294 Meter lang.Mit der Enthüllung einer Informationstafel beginnt am 12. August ab 10 Uhr der feierliche Teil des traditionellen Brückenfestes, das bereits seit den 80 er Jahren gefeiert wird. Der Heimat - und Geschichtsverein hat als Mitinitiator eine Festschrift vorbereitet und präsentiert auch eine Geschichtsausstellung. Zu diesem besonderen Jubiläumsfest sind auch überregionale Gäste herzlich eingeladen. Und natürlich wird auch eine Menge geboten. Von Oldtimerrundfahrten über ein Animationsprogramm bis hin zu Zugfahrten über dem Viadukt und vielem mehr reicht das Programm. Lecker Essen und Trinken gibt es auch; dafür sorgt unter anderem der MGV Concordia Willingen, der das Fest mitorganisiert hat. Ab 22.30 Uhr wird den Gästen ein imposantes Höhenfeuerwerk geboten. Mehr Informationen sowie einen Flyer erhält man bei der Tourist-Info Willingen.Schlagerstern in WillingenViele Jahre bot die Creme de la Creme der Schlagermusik ihren Gästen in Willingen am Fuße des Ettelsberges beim Sauerland Open Air ein riesiges Musikspektakel. In diesem Jahr wird die Veranstaltung unter dem Namen "Schlagerstern Willingen" erneut ins Leben gerufen. OB DJ Ötzi, Beatrice Egli, Maite Kelly oder Ross Antony - alle wollen mit dabei sein und ihren Fans richtig einheizen. Am 19. August 2017 werden sich tausende auf den Weg machen, um mit zu singen und zu feiern. VOXXCLUB, Nino de Angelo, Boney M, Andreas Martin, Die Amigos, Feuerherz und und und werden ihr Bestes geben und den Fans die Show des Jahres bieten. Mehr Infos unter: www.schlagersternwillingen.de. Unbedingt rechtzeitig eine Übernachtungsmöglichkeit in Willingen reservieren. Die Tourist-Info Willingen hilft gern weiter.Mehr Informationen:Tourist-Information Willingen, Am Hagen 10, D-34508 Willingen (Upland),Tel. +49 (0)5632-9694353, willingen@willingen.de, www.willingen.de



Bildinformation: Bike Week in Willingen (Bildquelle: Gemeinde Willingen)