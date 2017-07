150 Psalmen: Der Niederländische Kammerchor unter Peter Dijkstra feiert sein 80-jähriges Jubiläum mit einzigartigem Projekt, 1./2. September Utrecht (NL)

(fair-NEWS)

Der Niederländische Kammerchor feiert sein 80-jähriges Jubiläum mit dem Projekt „150 Psalmen“. Am ersten Septemberwochenende werden beim Festival für Alte Musik Utrecht alle 150 Psalmen in Vertonungen von 150 Komponisten aufgeführt und 1000 Jahre Musikgeschichte abgedeckt. Für die insgesamt 12 Konzerte haben das renommierte Ensemble und sein Chefdirigent Peter Dijkstra drei weitere Chöre von Weltrang eingeladen: The Tallis Scholars (Großbritannien), Det Norske Solistkor (Norwegen) und den US-amerikanischen Choir of Trinity Wall Street.Jeder der 150 Psalmen wurde von einem anderen Komponisten vertont: von Josquin Desprez über Schumann bis hin zu zeitgenössischen Komponisten aus aller Welt, bei denen das jeweilige Stück für das Jubiläum des Niederländischen Kammerchors in Auftrag gegeben wurde. Neben den Konzerten findet am 1. und 2. September ein vielfältiges Programm an Lesungen und Workshops statt, das durch zwei Vorträge des britischen Historikers und Autors Tom Holland sowie des Kanadiers Michael Ignatieff – Historiker, Autor, Journalist und ehemals Politiker – ergänzt wird: Sie reflektieren über die Themen der Psalmen aus der Sicht ihres Fachgebiets. Der Niederländische Kammerchor hat sich für Psalmvertonungen entschieden, weil die 3000 Jahre alten Texte sich mit den großen Fragen und Themen des menschlichen Daseins beschäftigen, die bis heute relevant sind: Hoffnung und Trost, Verlust, Leidenschaft und Macht. Der Koran bezieht sich auf die Psalmen, im Christen- und Judentum wurden und werden sie in traditionellen Gebetszeiten rezitiert. Das Projekt „150 Psalmen“ feiert seine Premiere beim Festival für Alte Musik in Utrecht und wird ab dem 2. November beim White Light Festival of Lincoln Center in New York aufgeführt sowie beim Klarafestival in Brüssel (20. bis 22. März 2018).Seit seiner Gründung vor 80 Jahren ist der Niederländische Kammerchor für seine herausragende Qualität und innovativen Projekte bekannt. Regelmäßig gibt er bei renommierten Komponisten und jungen Talenten Stücke in Auftrag und sucht kontinuierlich nach spannenden Kooperationen und neuen Formaten. Seit 2015 ist Peter Dijkstra Chefdirigent des Klangkörpers. Von 2005 bis 2016 prägte er als Chefdirigent des Chor des Bayerischen Rundfunks das Profil des Weltklasse-Ensembles. Peter Dijkstra wird regelmäßig von den bedeutendsten Chören Europas eingeladen, darunter die BBC Singers, der RIAS Kammerchor, Collegium Vocale Gent und der Rundfunkchor Berlin. Er dirigierte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das Münchner Kammerorchester, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, die Amsterdam Sinfonietta, Concerto Köln und weitere Orchester von Weltrang.twitter.com/150_psalmsfacebook.com/150Psalms150 Psalmen1. September 2017, TivoliVredenburg (Großer Saal), Utrecht NL09:30 – 10:30 Uhr Konzert 1 „A State of Mankind“, Niederländischer Kammerchor11:00 – 12:00 Uhr Konzert 2 „Leadership“, The Choir of Trinity Wall Street13:00 – 14:00 Uhr Konzert 3 „Graditude“, Det Norske Solistkor15:00 – 16:00 Uhr Konzert 4 „Suffering“, Niederländischer Kammerchor17:00 – 18:00 Uhr Konzert 5 „Abandonment“, Det Norske Solistkor19:30 – 20:30 Uhr Lesung, Tom Holland20:30 – 21:30 Uhr Konzert 6 „Faith“, The Tallis Scholars2. September 2017, TivoliVredenburg (Großer Saal) Utrecht NL09:30 – 10:30 Uhr Konzert 7 „Justice”, The Choir of Trinity Wall Street11:00 – 12:00 Uhr Konzert 8 „Security“, The Tallis Scholars13:00 – 14:00 Uhr Konzert 9 „Path of Life“, Det Norske Solistkor15:00 – 16:00 Uhr Konzert 10 „Powerlessness and Redemption“, The Choir of Trinity Wall Street17:00 – 18:00 Uhr Konzert 11 „Power and Oppression“, The Tallis Scholars19:30 – 20:30 Uhr Lesung, Michael Ignatieff20:30 – 21:30 Uhr Konzert 12 „Celebration of Life“, Niederländischer Kammerchor01.-11. November 2017, New York20.-22. März 2018, Klarafestival Brüssel