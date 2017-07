Sommer, Sonne, Ausschnitt - gute Aussichten für ein schönes Sommer-Dekollete

(fair-NEWS)

Im Sommer rückt der Ausschnitt ins Licht: Ob im Sommerkleid oder Bikini - die weibliche Brust fällt mehr auf als im dicken Winterpulli. Doch was, wenn frau mit dem Aussehen ihrer Brust nicht zufrieden ist? Dr. med. Reinhard Titel, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, klärt über die chirurgischen Möglichkeiten der Brustverschönerung auf.Nur ein wenig mehr oder etwas praller?Besonders im Sommer zieht eine schöne Brust so manchen Männerblick auf sich. Nicht wenige Frauen beginnen aus diesem Grund über das Aussehen ihres Dekolletes nachzudenken: Oft werden dann Größe und Form kritisch in Frage gestellt."Da die Brust ein starkes Sinnbild für Weiblichkeit und Attraktivität ist, kann eine Unzufriedenheit zu einer seelischen Belastung führen", weiß Dr. med. Reinhard Titel, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, aus jahrelanger Erfahrung.Brustverschönerung: Nachhilfe für die NaturIn der Schönheitspraxis von Dr. Titel in Wiesbaden kann der Natur mit einer harmonischen Brustverschönerung nachgeholfen werden: Eine Brustvergrößerung mit Implantaten "zaubert" mehr Volumen, und eine Bruststraffung bringt die jugendliche Kompaktheit zurück, während eine Brustverkleinerung das zu üppig ausgefallene Dekollete korrigiert.Brustvergrößerung: harmonisch Volumen aufbauenDie Brustvergrößerung (Mammaaugmentation) ist vor der Lidstraffung und der Fettabsaugung bei Frauen die häufigste Schönheitsoperation. Gründe sind meist verlorengegangenes Volumen der Brust nach einer Schwangerschaft oder einem Gewichtsverlust, eine asymmetrische Form oder eine geringe Entwicklung der Brüste."70 bis 80 % aller Patientinnen, die zu mir in die Praxis in Wiesbaden kommen, wünschen sich eine Brust, die harmonisch zu ihrem Körper passt und natürlich wirkt. Patientinnen, die sich sehr große, eher künstlich wirkende Brüste wünschen, sind selten und bilden eher die Ausnahme", verrät Dr. Titel, der bereits viele Frauen bei ihrem Wunsch nach Brustverschönerung unterstützt hat.Das Ziel einer Brustvergrößerung sieht Dr. Titel neben der Formverbesserung und dem Volumenaufbau vor allem darin, eine natürlich wirkende, mit der Figur harmonierende Brust zu formen.Bruststraffung: jugendliche StraffheitEine große und schwere Brust, Schwangerschaften, häufige Gewichtsschwankungen und die Veranlagung zu einem schwachen Bindegewebe können neben dem fortschreitenden Alter zu einer nachlassenden Hautelastizität im Brustbereich führen: Form und Kontur gehen verloren, die Brust beginnt zu hängen. Mit einer Bruststraffung (Mastopexie) wird nicht nur die Haut wieder gestrafft, sondern abgesunkenes Brustgewebe oder zu tief liegende Brustwarzen können wieder angehoben werden - die Brust wirkt wieder straff und jugendlich."In vielen Fällen empfiehlt es sich bei einer stark hängenden Brust, die ebenfalls an Volumen verloren hat, eine gleichzeitige Brustvergrößerung mit Implantaten durchzuführen. So lässt sich die ursprüngliche Größe wiederherstellen", meint Dr. Titel.Brustverkleinerung: harmonische Proportionen für ein aktives Leben"Viele Frauen sehnen sich nach einer kleineren und leichteren Oberweite, denn zu groß sind die körperlichen Einschränkungen wie Beschwerden im Nacken-, Kopf- und Schulterbereich oder am Rücken. Eine zu große Brust kann außerdem zu chronischen Schmerzen in diesen Zonen, Schulterfurchen, Hautirritationen und psychischen Belastungen führen", weiß Dr. Titel.Bei einer Brustverkleinerung (Mamareduktionsplastik) wird überschüssiges Brustgewebe entfernt, die Brust neu geformt und den Körperproportionen harmonisch angepasst. Die gleichzeitige Bruststraffung verbessert die Wirkung der Brust zusätzlich. Da Größe und Gewicht der Brüste verringert werden, ermöglicht eine Brustverkleinerung vielen betroffenen Patientinnen den Start in ein aktiveres Leben ohne Einschränkungen."Die persönliche Beratung ist bei jeder Brustverschönerung sehr wichtig. Die Entscheidung für eine Brust-OP sollte nicht aus einer Laune heraus oder wegen des Partners getroffen werden; sie sollte gut überlegt sein. Vertrauen ist dabei Voraussetzung. In meiner Praxis in Wiesbaden nehme ich mir Zeit für alle Fragen und kläre Sie ausführlich über die Möglichkeiten der Brustchirurgie auf", versichert Dr. Titel.



Bildinformation: Brustverschönerung: Nachhilfe für die Natur - Dr. med. Reinahrd Titel (Bildquelle: © Solominphoto / Freepik.com)