Gaming CPU Board: performant und sicher

Pressemitteilung von ICP Deutschland GmbH

gKINO-DMF – Mini-ITX CPU Board mit AMD SoC

(fair-NEWS) Für die Gaming Industrie ist bei der Auswahl der richtigen CPU Boards Performance und Sicherheit ausschlaggebend. Hohe Rechen- und Grafikleistung bei geringer Abwärme sowie ausreichende Datensicherheit sind hier der springende Punkt. Das Mini-ITX CPU Board gKINO-DMF von ICP Deutschland verbindet beides. Zur Auswahl stehen zwei SoC der AMD Embedded R-Serie, die als Quad-Core Varianten mit einer maximalen Abwärme von 15W bzw. 35W auskommen. Die on-board SoC sind mit bestechender AMD RadeonTM Grafik der dritten Generation ausgestattet. Daraus resultiert zum einen eine 4K UHD Video- und Bildauflösung auf drei unabhängigen Displays, die über zwei herausgeführte HDMI 1.4 Schnittstellen und einen DisplayPort++ ausgegeben werden. Zum anderen werden folgende Funktionen unterstützt: DirectX®12, Unified Video Decode (UVD) 6 für H.264 decode und Video Coding Engine (VCE) 3.1 für H.264 encode, MPEG-2/4, VC-1 und MVC (Multiview Video Coding). Für ausreichend Speicherkapazität ist durch den Einbau von max. 64GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher gesorgt, der mit ECC (Fehlerkorrektur) ausgestattet ist. Damit können internen Datenspeicherfehler kontinuierlich erkannt und korrigiert werden. Optional kann eine industrielle SSD über den verfügbaren M.2 angeschlossen werden. Um die Datensicherheit zusätzlich zu erhöhen, stehen SSDs mit Powerguard Funktion zur Verfügung. Die integrierte TPM Funktion verschlüsselt die Hardware bei der Übermittlung von kritischen Daten innerhalb des eigenen Netzwerks. Unter den zahlreichen seriellen Schnittstellen – vier RS-232, zwei RS-232/422/485, vier USB 2.0 und zwei SATA 6Gb/s sind zwei RS-232, die mit den seriellen Protokollen ccTalk versehen. CcTalk sichert zwischen einem oder mehrerer Peripheriegeräten und dem Host Controller Geldtransaktionen bei Spiel- oder Ticketautomaten ab. ICP bietet mit dem Gaming CPU Board gKINO-DMF Entwicklern in Sachen Leistung und Sicherheit größte Gestaltungsfreiräume.



ICP. Industrial Computer Products …by people who care!



Produkt als HTML:



Datenblatt:



Für die Gaming Industrie ist bei der Auswahl der richtigen CPU Boards Performance und Sicherheit ausschlaggebend. Hohe Rechen- und Grafikleistung bei geringer Abwärme sowie ausreichende Datensicherheit sind hier der springende Punkt. Das Mini-ITX CPU Board gKINO-DMF von ICP Deutschland verbindet beides. Zur Auswahl stehen zwei SoC der AMD Embedded R-Serie, die als Quad-Core Varianten mit einer maximalen Abwärme von 15W bzw. 35W auskommen. Die on-board SoC sind mit bestechender AMD RadeonTM Grafik der dritten Generation ausgestattet. Daraus resultiert zum einen eine 4K UHD Video- und Bildauflösung auf drei unabhängigen Displays, die über zwei herausgeführte HDMI 1.4 Schnittstellen und einen DisplayPort++ ausgegeben werden. Zum anderen werden folgende Funktionen unterstützt: DirectX®12, Unified Video Decode (UVD) 6 für H.264 decode und Video Coding Engine (VCE) 3.1 für H.264 encode, MPEG-2/4, VC-1 und MVC (Multiview Video Coding). Für ausreichend Speicherkapazität ist durch den Einbau von max. 64GB DDR4 SO-DIMM Arbeitsspeicher gesorgt, der mit ECC (Fehlerkorrektur) ausgestattet ist. Damit können internen Datenspeicherfehler kontinuierlich erkannt und korrigiert werden. Optional kann eine industrielle SSD über den verfügbaren M.2 angeschlossen werden. Um die Datensicherheit zusätzlich zu erhöhen, stehen SSDs mit Powerguard Funktion zur Verfügung. Die integrierte TPM Funktion verschlüsselt die Hardware bei der Übermittlung von kritischen Daten innerhalb des eigenen Netzwerks. Unter den zahlreichen seriellen Schnittstellen – vier RS-232, zwei RS-232/422/485, vier USB 2.0 und zwei SATA 6Gb/s sind zwei RS-232, die mit den seriellen Protokollen ccTalk versehen. CcTalk sichert zwischen einem oder mehrerer Peripheriegeräten und dem Host Controller Geldtransaktionen bei Spiel- oder Ticketautomaten ab. ICP bietet mit dem Gaming CPU Board gKINO-DMF Entwicklern in Sachen Leistung und Sicherheit größte Gestaltungsfreiräume.ICP. Industrial Computer Products …by people who care!Produkt als HTML: https://www.icp-deutschland.de/index.php?filterStatus=60~~~80~~~50~~~70&filterTechnologien=AMD&filterApplikationen=Ger%C3%A4te-%20und%20Automatenherstellung&filterCategoryPathROOT=Produkte&followSearch=9900&searchparam=gKINO&cl=search Datenblatt: http://files.icp-deutschland.de/produkte/KC001345/web/icp/gKINO-DMF-datasheet-20170502.pdf

Bildinformation: gKINO-DMF – Mini-ITX CPU Board mit AMD SoC / ICP Deutschland GmbH

ICP Deutschland ist Großdistributor für Industrie Computer Produkte von IEI Integration Corp. aus Taiwan. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Alternativen und ergänzende Produkte an. Hierzu zählen neben den CPU, RAM, HDD/SSD und OS auch Netzwerk-, Mess- und Automatisierungsprodukte.



Ihre Vorteile:



✔ Kompetente Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter

✔ Großes Lager in Deutschland mit Möglichkeit der Bevorratung

✔ Service und Support in Deutschland

✔ Kostengünstige Produktion in Taiwan und China

✔ alles aus einer Hand!



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Gaming CPU Board: performant und sicher»

Mahdenstraße 372768 ReutlingenDeutschlandVanessa KlugeICP Deutschland GmbHVanessa KlugeMahdenstr. 3D-72768 ReutlingenTel: +49 (0)71 21 / 143 23-0Fax: +49 (0)71 21 / 143 23-90Email: vk@icp-deutschland.dePermanenter Link zur Pressemitteilung