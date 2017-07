Mega NFC® medical10: Beauty- und Anti-Aging-Laureat feiert 5-jähriges Jubiläum

(fair-NEWS)

Hamburg - Jahrelang hat das exklusive deutsche Detox-Produkt <a href="https://www.meganfc.eu/de/">MEGA NFC® medical10</a> die Anwender der teuersten Wellness-Kliniken und Spas in Europa überzeugt. Nun hat es durch einen Führungswechsel und durch die Investition einer internationalen Holding eine entscheidende Weiterentwicklung erfahren: Im Sommer 2015 hat die Firma NANOBLE HEALTH CONCEPT alle Patentrechte erworben und in die Weiterentwicklung des Produkts investiert. Unter anderem wird der Rohstoff nunmehr aus mehreren Quellen auf der ganzen Welt gewonnen, so dass die Qualität des Produkts durch die Vermischung noch gesteigert werden konnte. Gleichzeitig wurde das patentierte Herstellungsverfahren HENA® weiter optimiert, so dass ein höherer Aktivierungsgrad erreicht werden konnte. Darüber hinaus wird dem Präparat nach neuer Rezeptur Calcium- und Magnesiumcarbonat für die Optimierung des PH-Wertes im Magen und zur Förderung eines gesunden Muskel-, Nerven- und Knochenstoffwechsels zugesetzt. Weiterhin wurde das Produkt an die verschärften Vorschriften des Medizinproduktegesetztes angepasst, so dass sich daraus für den Anwender neue Anwendungsgebiete erschlossen haben, wie zum Beispiel die Reduktion von Histamin, die Stärkung der Darmwand und die optimale Ausleitung von Aluminium, Cadmium und Cäsium.Mit dem neuen Slogan "Schön leben möchte man lange" feierte MEGA NFC® medical10 sein fünfjähriges Bestehen, seit es im Jahre 2011 erstmalig auf den Markt gebracht wurde. Schon bald nach seiner Einführung wurde das Produkt in zahlreichen namhaften Kliniken Europas bekannt und wird dort seither für Anti-Aging-Anwendungen und ästhetisch-medizinische Zwecke eingesetzt. Bei dem in Deutschland zugelassenen Medizinprodukt MEGA NFC® medical10 handelt es sich um ein Präparat, das aus dem Naturmineral Zeolith-Klinoptilolith hergestellt und mit Hilfe des weltweit patentierten HENA®-Verfahrens pulverisiert und aktiviert wird. Auf diese Weise wird die wirksame Oberfläche des Präparats vergrößert und seine Reaktionsfähigkeit erhöht. Das Potential von MEGA NFC® medical10 ist nicht zuletzt auch auf dem internationalen Kongress AMEC 2016 in Paris (Aesthetic & Anti-Aging Medicine European Congress) gewürdigt worden: MEGA NFC® medical10 wurde Laureat der 4th ANTI-AGING & BEAUTY TROPHY 2016/2017."Was Ärzte an unserem exklusiven Produkt besonders schätzen, sind die absolut überzeugenden Resultate, die sich bei dieser einfachen Anwendungsweise erzielen lassen," erklärt Alrich Kruse Geschäftsführer der NANOBLE HEALTH CONCEPT GmbH mit Sitz in Hamburg. "Zudem lässt sich MEGA NFC® medical10 hervorragend mit anderen Anwendungen und Eingriffen kombinieren und unterstützt diese sogar in ihrer Wirkung." Das helle Pulver, das morgens auf nüchternen Magen mit einem Glas Wasser verrührt eingenommen werden soll, wird bereits von führenden Kliniken Europas eingesetzt, darunter auch SHA WELLNESS CLINIC und BAD RAGAZ MEDICAL RESORT."Führend zu sein und diese Position beizubehalten - das ist eine schwierige Aufgabe, die nur zu schaffen ist, wenn bei der Entwicklung ein Team aus hochprofessionellen Wissenschaftlern Hand in Hand mit modernsten Herstellungsverfahren, der Integration neuer Technologien und ständigem Fortschritt geht," so Kruse. Ebenfalls 2017 erhielt das Unternehmen auch die erwartete Zulassung für den russischen Markt.



Bildinformation: Mega NFC® medical10