Luna wurde als Hundebaby von einem Jungen in Spanien in einer Regentonne gefunden. Heimlich nahm er den Hund mit nach Hause. Damit begann Luna’s großes Abenteuer.Erhältlich als Taschenbuch (ISBN: 978-1-627846-18-9)Leseprobe und Bestellung unter http://victory1.net (Website der Autorin)Direktbestellung beim Verlag:Luna's Abenteuer ist eines der 4 Bücher der Autorin Victory. Victory schreibt seit ihrer frühesten Jugend, meist Dramen und romantische Storys. Sie wurde im Saarland geboren, lebt etwas abseits der Gesellschaft. Sie ist sehr sensibel und hat einige schwere Schicksalsschläge erlebt. Sie hat zwei Söhne, die musikalische Künstler sind. Sie schreiben und spielen Pop und Rock Balladen ( www.sonderbar-band.de ). Victorys Vorbild war stets Nicholas Sparks.Weitere Bücher der Autorin Victory:Wellen der Sehnsucht ISBN: 978-1-627844-26-0 (Softcover)Killing me softly ISBN: 978-1-627845-97-7 (Softcover)Nackt in die Zukunft ISBN: 978-1-627846-18-9 (Softcover)



Bildinformation: Windsor Verlag