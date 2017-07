The St. Regis Maldives Vommuli Resort ist dreifacher Gewinner bei den World Travel Awards 2017

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 11. Juli 2017 – The St. Regis Maldives Vommuli Resort zählt zu den großen Gewinnern bei den diesjährigen World Travel Awards: Das Luxusresort wurde bei der auf den Malediven stattfindenden Zeremonie für die Region Indischer Ozean am 8. Juli 2017 in den Top-Kategorien „Maldives Leading Luxury Island Resort 2017“, „Indian Ocean’s Leading Luxury New Resort 2017“ und „Indian Ocean’s Leading Luxury Island Resort 2017“ gekürt.Auf der Gala-Zeremonie am 8. Juli, die von den Hotels und Resorts aus der Region rund um den Indischen Ozean als Meilenstein-Event betrachtet wird, waren sowohl die wichtigsten Entscheidungsträger aus der Branche als auch Fach- und Publikumsmedien vertreten.Die World Travel Awards werden zum 24. Mal in Folge verliehen und zeichnen Spitzenleistungen in der Reiseindustrie aus. Als regionaler Gewinner wird sich The St. Regis Maldives Vommuli Resort nun in den gleichnamigen Kategorien auf internationaler Ebene ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Mitbewerbern liefern. Die Gewinner werden beim World Travel Awards Grand Final, das am 10. Dezember in Vietnam stattfindet, verkündet.Eingebettet in die naturschöne, ursprüngliche Umgebung, wird The St. Regis Maldives Vommuli Resort von einem beeindruckenden Hausriff umrandet. Die Insel zeichnet sich durch ihre vier unterschiedlichen Vegetationszonen aus: Lagune, Strand, Dschungel und Küstenlandschaft. Gäste erwartet im Resort eine neue Dimension von Luxus, sie wählen zwischen 77 Strand- und Überwasservillen, die alle über einen eigenen Pool verfügen.Alexander Blair, General Manager, über die begehrten Trophäen: „Wir sind sehr stolz nicht nur einen, sondern gleich drei Auszeichnungen bei den World Travel Awards 2017 zu erhalten, die weltweit als das ultimative Markenzeichen für Exzellenz in der Branche bekannt sind. Diese Awards gelten unserem gesamten Team und sind ein Beweis ihrer unermüdlichen Arbeit, um ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis für jeden Gast sicherzustellen.“Weitere Informationen unter www.stregismaldives.com



Bildinformation: Global Communication Experts GmbH