VIA Technologies bringt sein neues Mobile360 ADAS Sample Kit auf den Markt

Mithilfe des Sample Kits können Fuhrparkbetreiber deutlich einfacher die Sicherheit ihrer Fahrzeuge verbessern.Taipeh (Taiwan), 11. Juli 2017 - VIA Technologies, Inc., einer der führenden Anbieter energieeffizienter ARM- und x86-basierter IT- und Embedded Plattformen, gibt heute die Markteinführung seines VIA Mobile360 ADAS Sample Kits bekannt. Die Lösung ermöglicht eine schnelle Integration von Advanced Driver Assistance Systemen (ADAS) in Nutzfahrzeugen.Das Sample Kit unterstützt eine umfassende Auswahl an ADAS-Funktionen, die die Fahrzeugsicherheit verbessern, indem sie Fahrer über die sich ständig verändernden Straßenzustände informieren, einschließlich Spurhalteassistenten, Unfallwarnsystem, Blind Spot Detection (BSD) sowie Fußgänger- und Fahrzeugerkennung. Das Kit umfasst neben einem robusten Fahrzeug-internen-System mit integriertem 4G-Modem sowie GPS für kabelloses Remote Tracking und Monitoring, auch vier für den Autoeinsatz geeignete FOV-50 Kameras und einen für Fahrzeuge geeigneten resistiven 7-Zoll Touchscreen mit HD-Auflösung.Mit dem VIA Mobile360 E-Track bietet die Anwendung zudem ein Cloud-Portal, das Flottenbesitzern das Sammeln und Analysieren von Fahrzeug- und Fahrerdaten zur Fahrzeugverfolgung in Echtzeit sowie zusätzliche Ereignis- und Datenaufzeichnungen und ein Asset Management ermöglicht. Zudem können durch die Integration von bis zu zwei zusätzlichen FOV-50 Kameras verbesserte E-Track "Computer Vision"-Funktionen wie Fahrerüberwachung, Frachtraumüberwachung und Kennzeichenerkennung hinzugefügt werden."Das VIA Mobile360 ADAS Starter Kit macht es Betreibern von Lkws, Bussen, Reisebussen und Geldtransportern um ein vielfaches einfacher, die Sicherheit ihrer Fahrzeuge und der Straßen, auf denen sie fahren, zu verbessern", erklärt Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies, Inc. "Mit seinem individuell anpassbaren Design und dem Echtzeit-Fernüberwachungssystem kann das Kit für eine ganze Bandbreite von Installations- und Betriebsanforderungen optimiert werden."VerfügbarkeitDas VIA Mobile360 ADAS Sample Kit ist ab sofort erhältlich. Zusätzliche Informationen finden Sie unter: https://www.viatech.com/en/solutions/smart-transportation/in-vehicle/mobile360-solutions/adas Bildmaterial zu dieser Pressemeldung finden Sie unter: www.viagallery.com/mobile360-svs/

Über VIA Technologies, Inc.VIA Technologies, Inc. ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung von hochintegrierten Embedded Plattform- und Systemlösungen für M2M-, IoT- und Smart City-Anwendungen, von Video Walls und Digital Signage Systemen bis zu Lösungen in der Gesundheitsversorgung und der industriellen Automation. Mit Stammsitz in Taipei, Taiwan, verbindet VIAs globales Netzwerk die High-Tech-Zentren der Vereinigten Staaten, Europas und Asiens. VIAs Kundenstamm umfasst viele der weltweit führenden Marken der High-Tech-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronik. www.viatech.com Hinweis an Journalisten, Redakteure und Autoren: VIA bitte immer in Großbuchstaben.The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.