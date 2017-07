Heiße Lektüre aus dem Karina-Verlag

(fair-NEWS)

Egal, wie das Wetter wird, diese Lektüre aus dem Karina-Verlag heizt dem Leser auch in diesem Sommer wieder tüchtig ein!Actias: Der Duft der Angst im SeelenparadiesWas, wenn dir geschieht, was niemals geschehen darf? Wenn Erlebtes deine Psyche so zerbricht, dass deine Lust auf Rache zum einzigen Bestandteil deines Lebens wird? Ein junges Mädchen wird brutal vergewaltigt und geschändet, woraufhin sein weiteres Leben zerstört ist. Psychiatrische Behandlungen und der einzige Wunsch nach Rache prägen das Dasein der jungen Frau dermaßen, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Realität und Fantasie auseinanderzuhalten. Nur wenige Freunde verbleiben: Ihr Tagebuch, ihre Schmetterlinge und ihre Seelenheimat Actias. Von diesem Zufluchtsort weit außerhalb der Stadt steuert sie ihren Racheplan.Sie fügt ihrer Umwelt grenzenloses Leid zu, indem sie letztendlich schuld am Tod ihrer Eltern und ihres Onkels ist. Ihren Ehemann, der sich aufopfernd um sie gekümmert hat, verwechselt sie mit ihrem Peiniger und foltert ihn aus diesem Grunde zu Tode. Weshalb sie ihn verwechselt, wird ihr jedoch selbst erst am Ende wirklich klar. Sie ist eine Marionette, die an den Fäden ihrer eigenen Psyche hängt und von ihnen geführt wird.Tod? Ich bin da!Eine Pharma-Firma hat ein neues Antidepressivum entwickelt - eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Durchaus üblich ist es auch, dass in der Endphase der Entwicklung neuer Medikamente Freiwillige diese in wissenschaftlich begleiteten Versuchsreihen auf ihre Wirksamkeit hin testen. Björn Kirchner ist ein solcher Freiwilliger, der sich und seinen Lebenspartner Sven mit dem dafür ausgelobten Honorar mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Doch plötzlich ist nichts mehr normal ...Die beiden müssen erleben, wie sich um sie und Björns Sohn Dominic herum eine grauenvolle Szenerie von Gewalt und Tod entfaltet, der als erste die alleinerziehende Exfrau Björns zum Opfer fällt und in der sich offenbart, warum ein skrupellos agierender Pharmakonzern sein neues Medikament nur in der Schwulenszene testen lässt ...Ein Roman im Spannungsfeld von aggressivem Verhalten und Suche nach Geborgenheit, in dem es Markus Kohler gelingt, diese menschlichen Regungen in logischer Konsequenz damit zu verbinden, dass kaltschnäuzige Wirtschaftsmacht und hemmungsloses Gewinnstreben Einzelner nicht selten bereit sind, rücksichtslos über Leichen zu gehen.Das Werk ist nicht für Leser unter 18 Jahren geeignet.Trügerischer EngelAn der Seite ihres frisch angetrauten Ehemannes Ralph schöpft die vom Schicksal gebeutelte Kinderbuchautorin Eva neuen Lebensmut. Der Besuch von Ralphs Nichte bringt Ruhe in ihren hektischen Alltag, denn die liebreizende junge Frau macht sich schnell durch ihre Hilfsbereitschaft unentbehrlich. Endlich kann sich Eva ihren neuen Projekten widmen. Doch irgendetwas stimmt nicht mit Viola …Tödlicher BestsellerEine brotlose Autorin wird von ihrem eigenen Buch so gefesselt, dass sie es um jeden Preis zu einem Bestseller machen möchte. Dazu bedarf es einiger sehr ungewöhnlicher Recherchen, denn sie glaubt, dass sie nur wirklich Erlebtes schreiben kann.Begleitet wird sie dabei ungewollt von einem schizophrenen Verleger, einer egoistischen Psychologin und manch anderen eigenartigen Personen.Wie weit geht sie? Ist sie als Thrillerautorin auch bereit zu töten? Nur um das Buch in die Charts zu bringen. Oder schafft es einer ihren Weg aufzuhalten.Dies ist bereits der dritte gemeinsame Thriller der Co-Autorinnen Pfolz-Grüneweg und Spannung ist auf jeden Fall garantiert.Mystica VeneziaEine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.Du lügst dich durch mein LebenEin Mordversuch an der Ehefrau. Mitten in Wien.Doch das ist nur der Anfang von Betrügereien,Lügen, Intrigen, Diebstahl und Attentaten.Doch wer ist Täter? Wer ist Opfer?Ist es wirklich so, wie es scheint?Ein Österreichischer Thriller, der alles bietet. Spannung, ein wenigknisternde Erotik und die Gier nach Macht und Geld.Schlaflose Nächte sind garantiert.Du entkommst nicht: Ein Marburg KrimiSanda Raabe ist auf dem Weg ins Übergangswohnheim für Suchtkranke. Sie will ihrem Lebensweg endlich die positive Wende geben. Sie ahnt nicht, dass ihr eine Begegnung mit den Geistern der Vergangenheit bevorsteht und sie nicht mehr lange zu leben hat.Der Mörder ist schnell gefunden, doch der in der Einrichtung beschäftigte Ergotherapeut Christian Körber kommt an Informationen, die ihn an einen anderen Täter glauben lassen. Er nimmt eigene Ermittlungen auf …KasdeyaEin kleiner Laden – in einer kleinen Gasse ...Mit dem Geschäft übernimmt die neue Besitzerin nicht nur das Objekt und das Angebot, sondern auch gleich die Stammkundschaft. Doch noch etwas bekommt sie dazu. Etwas, mit dem sie nicht gerechnet hat und das sie nicht in den Griff zu bekommen scheint.Aber wer – oder was – ist Kasdeya? Fluch oder Bedrohung?Freund oder Feind? Sarah ist hin und hergerissen zwischen zwei Welten, versucht zu verstehen, dass es mehr als fünf Sinne gibt. Neben all dem Neuen was über sie hereinbricht, tauchen immer wieder neue Fragen auf und jede gefundene Antwort bringt mehr Unglaubliches zum Vorschein.Gibt es Parallelwelten und können wir Kontakt zu diesen aufnehmen? Wenn man bedenkt, dass der Mensch nur 5 Prozent seines Potentials ausschöpft, so kann es Dinge zwischen Himmel und Erde geben,die wir uns nicht erklären können. Aus quantenphysischer Sicht ist alles Energie.Wieso sollten Gedanken nicht in Frequenzen schwingen können, die jeder Mensch hören kann?



