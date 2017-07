Einem Geheimnis auf der Spur!

(fair-NEWS)

Haben Sie schon einmal etwas von Kobolden gehört?Kobolde sind lustige und gesellige kleine Wesen, die gern in größeren Gruppen zusammenleben. Sie gehören wie die Elfen, Feen, Alben, Zwerge und Gnome zur Familie des kleinen Volkes. Wenn auch jede Koboldfamilie ihre eigene Behausung hat, so kochen und essen sie doch meist gemeinsam. Heutzutage leben viele von ihnen zurückgezogen in den Wäldern Nordeuropas oder in anderen einsamen Gegenden.Natürlich gibt es auch heute noch die sogenannten Hauskobolde, nicht zu verwechseln mit den Hauselfen bei Harry Potter. Man findet sie in fast jedem Land dieser Welt. Laut Volksglauben schützt der Kobold das Haus seines Besitzers und treibt dort gern Schabernack, richtet jedoch meist keinen wirklichen Schaden an.Sichere Merkmale für die Anwesenheit eines Kobolds im Haus sind plötzlich verschwundene und woanders wieder auftauchende Gegenstände wie Münzen, glitzernder Schmuck, Schlüssel oder einzelne Socken, die scheinbar spurlos in der Waschmaschine verloren gehen. Kobolde können, wenn sie sich bedroht fühlen, auch böse und hinterhältig reagieren und die Arbeit der Menschen zerstören, deshalb stellte man früher in manchen Gegenden ein Schälchen mit Milch oder anderen Leckereien bereit, um sie zu besänftigen. Sie lieben Süßes und Teigwaren, deshalb beginnt dieses etwas außergewöhnliche Kochbuch auch in der Backstube. Nur wenige Kobolde (meist die Hauskobolde) verzehren Fleisch oder Fisch, daher ist die Auswahl an fleischhaltigen Gerichten hier auch sehr begrenzt. Dafür mögen die kleinen Wesen Früchte und Pflanzen aller Art und bereiten gern etwas Schmackhaftes daraus.Die Rezepte dieses Kochbuches geben einen kleinen Einblick in die doch sehr vielseitige Kochkunst des Kleinen Volkes.Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cmRezept aus dem BuchKnofibaguetteZutaten:1 BaguetteKräuterbutter (Butter auf Raumtemperatur erwärmen und mit gehackten Kräutern, zum Beispiel Schnittlauch und Petersilie, Salz und geriebenem Knoblauch vermischen)1 kleine Dose MaisReibekäse (zum Beispiel Emmentaler)Das Baguette in Scheiben schneiden und mit der Kräuterbutter bestreichen.Auf ein Backblech legen und Mais und Käse darauf verteilen.Bei 180 Grad Umluft ca. 10 min. backen, bis der Käse geschmolzen ist.Guten Appetit!Unter den geschickten Händen der Künstlerin Rianne Bartmann- Lucius entstehen traumhafte Gestalten. Kobolde, Trolle und Hexen füllen die Regale in dem kleinen Atelier. Inzwischen ist noch ein Ghul hinzugekommen, eine Inspiration durch die Gruselkomödie “Willkommen im Luhg Holiday” von Christine Erdic.Rianne modellierte auch den Kobold Nepomuck für das Kochbuch “Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche”.Die sympathische Künstlerin aus Holland, die seit 1988 Puppen und Fantasiefiguren modelliert, lebt heute im schönen Sauerland. Besucher sind herzlich willkommen im Atelier, allerdings nach telefonischer Absprache.Infos unter www.laurina-bartmann-lucius.de/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç