Kleiner Verlag aus Österreich ganz groß

Der Karina-Verlag ist noch jung, dennoch macht er sich bereits einen Namen! Was den kleinen Österreicher Verlag besonders aus der Masse der Kleinverlage hervorhebt ist die Kollegialität zwischen den Autoren und der Verlegerin Karin Pfolz sowie ein breit gefächertes Angebot, das sich nicht nur auf Bücher festlegt.Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karin Pfolz. In Anlehnung an den Verein „Respekt für Dich – AutorInnen gegen Gewalt“, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet „Respekt für Dich“ und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.Jährlich erscheinen einige Anthologien unter dem Titel „Jedes Wort ein Atemzug“, deren gesamtes Honorar an GewaltfreiLeben geht. Daran beteiligen sich inzwischen über 1.200 AutorInnen weltweit.Für den Karina-Verlag und alle unsere Künstlerinnen und Künstler gilt immer:„Jedes Buch ist eine Träne weniger“.Im breitgefächerten Sortiment findet man Bücher aller Genres für Gross und Klein, Hörbücher, ausgewählte CDs, Kunstartikel wie Gemälde und T-Shirts der Künstler Pfolz und Treiber sowie erstklassiges Olivenöl vom Peleponnes. Es ist auch möglich, Werbeartikel (Flyer, Postkarten, Visitenkarten, Schokotäfelchen usw) auf Bestellung anfertigen zu lassen. Gern nimmt der Verlag hierfür neue Ideen und Vorschläge an.Mehr Infos gibt es unter www.karinaverlag.at/ ©byChristine Erdic



Bildinformation: Frau Christine Erdiç