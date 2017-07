Begehbare Duschen - der pure Luxus

(fair-NEWS)

Nach dem arbeitsreichen Tag gibt es nichts Schöneres, als direkt unter die Dusche zu gehen! Wie praktisch, wenn man einfach und bodengleich in die Dusche schlüpfen kann, ohne irgendwelche Stolperkanten. Die Walk in Dusche von Badewannen.de macht Ihnen das Duschen kinderleicht. Begehbare Duschen sind zeitlos modern und es macht Spaß, sie zu benutzen. Diese Duschtasse ist auch seniorengerecht sowie behindertengerecht und mit dem Rollstuhl befahrbar.Vielfalt bestimmen ihre neuen begehbare DuschkabinenDie großen und in verschiedenen Größen erhältlichen Glaswände sehen nicht nur klasse aus, dank ihrer CER-Beschichtung, welche auf Wunsch erhältlich ist, ist eine Kalkablagerung unmöglich und eine anschließende Reinigung geht spielend von der Hand. Bestellen Sie Ihre Wunschgröße als einzelnes Glas oder mit einem zusätzlich beweglichen Element. Das Glas ist ein 6mm-Sicherheitsglas, die Eckelemente und der Querstabilisator sind mit Alu-Chrom-Effekt gearbeitet und geben den unverwechselbaren zeitlosen Touch. Selbstverständlich ist alles TÜV-geprüft, denn Sicherheit steht an oberster Stelle.Selbermachen ist chicWer handwerklich begabt ist, kann begehbare Duschkabinen selber einbauen. Diese begehbaren Duschen sind für einen etwas geübten Handwerker relativ leicht einzubauen, so kann nicht nur beim Kauf, sondern auch gleich beim Einbau etwas Geld gespart werden. Teilen Sie uns einfach die Wunschgröße mit, damit Sie von Anfang an richtig liegen. Die neue Duschwand soll Sie glücklich machen und Sie sollen sich beim Duschen vollends entspannen können. Die Auswahl verschiedener Gläser wie beispielsweise Bella C, Milchglas oder Terrazzo u.v.m. ist auf Wunsch ebenso möglich und unterstreicht damit Ihre Individualität.Kennen Sie schon die Sechseck-Badewannen?Neben qualitativ hochwertigen Duschen finden Sie stilvolle Sechseck-Badewannen in verschiedenen Ausführungen und Größen, die bestimmt auch in Ihr Bad passen. Je nach Körpergröße gibt es zum Beispiel die Badewanne Carina mit den Maßen 180 cm x 80 cm als Standardmaß. Wenn Sie größer sind, oder gerne zu zweit Baden, können Sie sich vielleicht für das Modell Ina entscheiden, welches die Maße 200 cm x 100 cm bietet. So haben Sie deutlich mehr Platz beim Baden. Sie können sich zwischen breiteren, längeren oder kürzeren Wannen, Badewannen mit Sitzmöglichkeit oder mit supermodernen Formen bei Sechseck-Badewannen entscheiden. Im Outlet von Badewannen.de stehen Ihnen Markenwannen zu unglaublichen Preisen bereit. Natürlich können Sie diese ebenso selbst in Ihr neues Bad einbauen. Beachten Sie nur, dass bei Einbau mit einem Styropor-Wannenträger, dieser entsprechend ausgeschäumt werden muss, damit am Ende alles passt. Neben dieser Variante ist die freistehende Form mit entsprechenden Badewannen-Füßen und eventueller Schürze möglich. Natürlich können sie jederzeit das Team für alle Fragen kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen.Entscheiden Sie sich für QualitätsprodukteOb Sie eine Walk In Dusche, eine Sechseck-Badewanne oder andere sanitäre Artikel und dessen Zubehör benötigen. Bei Badewannen.de finden Sie neben kleinen Preisen großartige Artikel aus dem Sanitär-Forum-Germany in hoher Qualität. Ein Suchfilter erleichtert Ihnen zudem das Auffinden Ihrer neuen Badewanne oder ihrer Duschkabine nach Maß. Nutzen Sie den Geheimtipp unter Hausbauern und Renovierungsfachleuten.Mehr Informationen zum Thema begehbare Duschen: https://www.badewannen.de/duschkabinen/walk-in-duschen/