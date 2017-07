G20: Deutschland verliert Afrika aus dem Fokus

(fair-NEWS)

Mit Übernahme der Präsidentschaft des G20-Gipfels hatte Angela Merkel die Entwicklung Afrikas weit oben auf die Agenda in Hamburg gesetzt. Doch es kam ganz anders, befindet Carsten Mohr von der Nichtregierungsorganisation Business Crime Control (BCC): „Die Bundeskanzlerin hängte die Wichtigkeit unseres südlichen Nachbarkontinents, den China erst ein Jahr zuvor aufgewertet hatte, wieder tiefer und ließ die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika vorab im Juni nur in einem minderen Format diskutieren.“ Stattdessen beschäftigte die Regierungschefs in den vergangenen Tagen die Bekämpfung von Klimaveränderung, Protektionismus und Terror. Nebenbei kamen in der Flüchtlingspolitik Maßnahmen gegen Schlepper und Menschenhändler zur Sprache.In Berlin hatten die CDU-Bundeskanzlerin und ihr Finanzminister einen Monat zuvor noch den Merkel-Schäuble-Plan, auch „Compact with Africa“ genannt, auf einem abgetrennten Afrika-Gipfel vorgestellt, der im Bundesfinanzministerium am grünen Tisch entstanden war. Mit ihm konkurrierten der „Marschall-Plan für Afrika“ von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und die Pro!-Afrika-Initiative aus dem SPD-geführten Wirtschaftsministerium. „Alle vereint das krampfhaft bemühte Diktum, verstanden zu haben“, fasst der Afrika-Experte der Korruptionsbekämpfer von BCC zusammen.So fänden sich viele Versatzstücke aus der langjährigen Fachleute- und aktuellen Diskussion wieder: Partnerschaft mit Afrika und auf Augenhöhe, Mobilisierung der Privatwirtschaft, Export des dualen Ausbildungssystems, Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstkritik an der bisherigen, klassischen Entwicklungshilfe. Mohr zählt nur einige Phrasen auf und zeigt sich mit „regierendem Kleinmut, flickschusternder Rhetorik und innerdeutschen Kompetenzstreitigkeiten“ wenig zufrieden.Aber der neue Ansatz stimme, meint der 54-Jährige, der im Dezember 2015 Mitverfasser des Memorandums „Neue Wege mit Afrika!“ an die Bundesregierung war. Dem Ansatz müsse eine nun radikal andere Entwicklungspolitik folgen, die mit den Betroffenen abgestimmt sei anstelle sie nur wieder helfen wollend zu bevormunden. Auf die zusätzlichen 300 Millionen Euros mehr, die für einen Marschall-Plan nie reichen würden, könne gar verzichtet werden, „wenn endlich die jährlichen Milliarden nicht-verpuffend allokiert würden“.Bei „Compact with Africa“ gehe es nicht um die nachhaltige Schaffung von Zukunftschancen in Afrika, sondern die Förderung der deutschen, bereits starken und nicht nur von den USA kritisierten Exportwirtschaft. Afrika brauche aber ausländische Direktinvestoren, die bleiben, die lokalen Märkte bedienen, Arbeitsplätze schaffen und auch vor Ort Steuern zahlen. „Die deutsche Afrika-Strategie ist nicht zu Ende gedacht“, bedauert das Mitglied des SPD-Wirtschaftsforums: „Das beabsichtigte Mehr an einseitigem Freihandel und großen Referenzprojekten in Infrastruktur und Landwirtschaft mit ihren bekannten Kollateralschäden ist platt und zeigt noch immer die Verwurzlung der alten Welt in altem Denken“.Es gelte, den deutschen Mittelstand gezielt zu unterstützen und bei verringertem Risiko Afrika zum Heimatmarkt zu machen. Fortgesetzte deutsche Wertschöpfung vor Ort würde nicht nur bei der Eroberung neuer Absatzmärkte, sondern auch der Schaffung afrikanischer Arbeits- und Produktionsmärkte helfen. „Bei gleichzeitiger Sicherung der Mutterhäuser und ihrer Beschäftigten in Deutschland“, ergänzt der liberale Geschäftsmann und fordert eine Ende „erpresserischer EU-Wirtschaftsabkommen, die verhindern, dass afrikanische Staaten ihre Entwicklung und Einnahmeerzielung durch geeignete, eigene Rechtsrahmen schützen“.



