Gartner Magic Quadrant 2017: Gartner positioniert BOARD International als Visionär bei Cloud Strategic Corporate Performance Management Lösungen

Dienstag, Juli 11, 2017BOSTON, USA und CHIASSO, Schweiz.Positionierung von BOARD verbessert sich gegenüber dem Vorjahr im Gartner Magic Quadrant für Cloud Strategic CPM. Zudem ist BOARD zum ersten Mal im Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial CPM-Lösungen aufgeführt.BOARD International, führender Softwareanbieter einer All in One-Plattform für Business Intelligence, Performance Management und Advanced Analytics, ist von den Gartner-Analysten im neuen Magic Quadrant für Cloud Strategic Corporate Performance Management Lösungen als Visionär eingestuft. Außerdem ist BOARD zum ersten Mal in den Gartner Magic Quadrant für Cloud Financial CPM Solutions vertreten.Die Position von BOARD im Magic Quadrant für Cloud Strategic CPM verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2016 sowohl in Richtung „Completeness of Vision” als auch in Richtung „Ability to deliver” und ist jetzt nahe am Leaders Quadrant.“ BOARD ist stolz darauf, zu dem exklusiven Kreis von Anbietern zu gehören, die Gartner in seinen beiden Magic Quadrants für Cloud Strategic CPM Lösungen und für Cloud Financial CPM Lösungen aufführt, ” freut sich Giovanni Grossi, Gründer und CEO von BOARD. “Unsere Positionen in diesen einflussreichen globalen Analysten Reports bestätigen die Stärke und das rasche Wachstum von BOARD in den zunehmend wichtigen Corporate Performance Management-Märkten. ”“ BOARD International ist ein Visionär in diesem Markt, weil das Unternehmen in der Lage ist, komplexe Anforderungen zu unterstützen und kontinuierlich Produktinnovation bietet, ” schreibt Gartner (Gartner, Magic Quadrant for Cloud Strategic Corporate Performance Management Solutions, Christopher Iervolino, John E. Van Decker, 29 June 2017). “ BOARD hat eine starke Vision in Bezug auf Innovationen und ein gutes Verständnis für den Markt. Die Kundenreferenzen waren in allen Bereichen überdurchschnittlich, einschließlich der Kategorien ‚Erfüllung der Kundenbedürfnisse’ und ‚Gesamtzufriedenheit mit dem Anbieter’. Der Softwarehersteller hat hervorragende Ergebnisse auch im Top-Quartil für Anwendungsflexibilität, Performance, Integration und Analytics erzielt. "



Bildinformation: BOARD International S.A.