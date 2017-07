14. CERTQUA-Branchenforum: Die ersten Programmpunkte stehen fest

(fair-NEWS)

Am 19.10.2017 öffnen sich im Maritim Hotel Köln die Tore zum 14. CERTQUA-Branchenforum, die jährliche Konferenz für Fach- und Führungskräfte des Bildungsmanagements. Für das Vortragsprogramm stehen bereits die ersten Referenten und Themen fest.Die akkreditierte Zertifizierungsorganisation CERTQUA veranstaltet in jedem Jahr Konferenzen mit aktuellen Themen rund um die Themen Arbeitsmarktpolitik sowie Bildungs- und Qualitätsmanagement. Neben der Vermittlung von Expertenwissen, bietet das Branchenforum immer auch die Möglichkeit, sich mit Fachkollegen auszutauschen. Für das 14. CERTQUA-Branchenforum stehen bereits folgende drei Vortragsthemen fest:- Perspektiven der Arbeitsmarktentwicklung 2018 ff. - Wohin müssen sich Qualifzierungsstrategien entwickeln? (Prof. Dr. Joachim Möller, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung)- BDKS-konforme Kalkulation BA-finanzierter AZAV-Maßnahmen - Was man zur Berücksichtigung von Abschreibungen wissen sollte (Markus Pielen, Solidaris Revisions GmbH)- Arbeiten als Qualitätsorganisation - Umgang mit Low-Performern (RA Axel Schülzchen, Kanzlei Schülzchen & Berg)Weitere Programmpunkte werden in der nächsten Zeit veröffentlicht. Informationen zum Branchenforum sowie zur Anmeldung stehen auf der <a href="www.certqua.de/web/de/seminare/seminare_/14_certqua_branchenforum.php">CERTQUA-Website </a>zur Verfügung.



Bildinformation: CERTQUA - Zertifizierungsspezialist für Arbeitsmarkt und Bildung