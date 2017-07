Spezial-Messe SOLDATA startet in vierter Auflage

(fair-NEWS)

Burgheim. Arbeitgeber und Anbieter von Weiterbildungen können sich auf der Online-Messe SOLDATA der klar zugeschnittenen Zielgruppe von Soldatinnen und Soldaten präsentieren. Die vierte Auflage findet vom 14. bis 18. November 2017 statt. Rund 7.500 Teilnehmer besuchten zuletzt die Stände der Aussteller. Die SOLDATA ist damit die größte Option in diesem Segment.Ein großer Vorteil für die Aussteller: Sie benötigen keine aufwändigen Messestände und umfangreiche Personalplanung. Die SOLDATA findet online und barrierefrei an vier Tagen statt. Besucher betreten die Messehalle über das Portal www.soldata.de und treten mit Arbeitgebern und Weiterbildungsträgern in den Dialog.Die veranstaltende DZE GmbH unterstützt die Aussteller bei der Planung und Umsetzung ihrer Messestände. Zusätzliche Angebote wie Video-Vorträge und Präsentationen in den Social Media sind ebenfalls buchbar.Bis zum 31. Juli 2017 erhalten Aussteller einen Frühbucher-Rabatt von 10 Prozent auf den gesamten Messepreis (inkl. Sonderwerbeformen).Interessenten können weitere Infos bei Felix Klein unter info@soldata.de anfordern.



Bildinformation: Logo der Online-Messe SOLDATA