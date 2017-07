Auf in die Welt: SchülerAustausch-Messe und Auslands-Messe nach der Schulzeit am 07.10.2017 in Ahrensburg

(fair-NEWS)

Ob High School in den USA, Internat in Kanada, Freiwilligendienst in Thailand, Sprachkurs in England oder Work and Travel in Neuseeland: Ein Schuljahr im Ausland und ein Auslandsaufenthalt nach dem Abitur sind bei jungen Menschen im Norden begehrt. Die Möglichkeiten sind vielfältig; die Unterschiede bei Kosten und Leistung erheblich. Am 07.10.2017 findet im Eric-Kandel-Gymnasium in Ahrensburg die große Informationsmesse für Schleswig-Holstein statt.Die Messe bietet Schülern, Eltern und Lehrern Insider-Informationen zu Schüleraustausch, Auslandsaufenthalten nach der Schule, zu internationalen Studienangeboten sowie zu Austausch-Stipendien im Wert von 300.000 Euro für 2018/2019. Die führenden seriösen Austausch-Organisationen und Schulberatungen aus ganz Deutschland informieren persönlich. Parallel zur Ausstellung wird es Erfahrungsberichte, Vorträge und praktische Tipps geben. Die Spannbreite der Themen umfasst Schulaufenthalte (High School), Internate, Privatschulen, Sprachreisen, Au Pair, Colleges, Ferien- und Sommercamps, Freiwilligendienste, Praktika, Studieren im Ausland, Work and Travel sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten (Stipendien). Die Messe ist seit Jahren die zentrale Veranstaltung zum Thema „Auslandsaufenthalte“ für den Norden."Ich freue mich, dass die Messe in diesem Jahr bereits zum dritten Mal im Eric-Kandel-Gymnasium stattfinden wird" sagt Schulleiter Gerd Burmeister. "Die Messe passt gut zum Profil unserer international ausgerichteten Schule." Dr. Michael Eckstein, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Völkerverständigung: „Mit dem Eric-Kandel-Gymnasium haben wir einen aktiven und engagierten Partner gefunden." Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung laufen bereits auf Hochtouren. Schüler, Eltern und Lehrkräfte engagieren sich. Dr. Marcus Rehbein ist in der Schule der Koordinator für die Messe.Die „Auf in die Welt-Messe“2017 wird am Samstag, 07.10.2017 von 10 bis 16 Uhr im Eric-Kandel-Gymnasium, Reesenbüttler Redder 4-10 in Ahrensburg geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.schueleraustausch-portal.de und www.aufindiewelt.de



Bildinformation: Dr. Marcus Rehbein, Dr. Michael Eckstein und Gerd Burmeister (Foto: Dt. Stiftung Völkerverständigung)