Knauber Erdgas erneut Testsieger in bundesweiter Studie

Bonn - 12. Juli. Attraktive Preise, kompetenter Kundenservice, passgenaue Tarifoptionen und ein informativer Internetauftritt - Kunden, die sich für Knauber Erdgas entscheiden, bekommen ein Rundum-Sorglos-Paket. Das bestätigt eine aktuelle bundesweite Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV). Erst vor ein paar Wochen war die Tochtergesellschaft der Knauber Unternehmensgruppe Siegerin beim Branchenranking des Deutschen Instituts für Service-Qualität GmbH & Co. KG geworden.Am Gasmarkt herrscht gerade viel Bewegung - die Empfehlung an Kunden bleibt jedoch dieselbe: Ein Vergleich der verschiedenen Anbieter lohnt sich, der Wechsel des Versorgers in vielen Fällen auch. So stellt die Studie der DtGV erhebliche Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Anbietern fest, die sich nur zum Teil durch die regional unterschiedlichen Netzentgelte erklären lassen.Die Bewertung basiert auf insgesamt rund 1.000.000 ausgewerteten Tarifdaten - es ist eine der umfangreichsten Studien, die zum deutschen Gasmarkt bisher erhoben wurden. Verglichen wurden jeweils die Preise des besten Tarifs in zwölf großen deutschen Städten auf Basis von drei Verbrauchsfällen. Die Preise, die zu einem festgelegten Stichtag erhoben wurden, gingen zu 50 Prozent in die Gesamtbewertungein. Die Bewertungskriterien Kundenservice und Tarifoptionen machten jeweils 20 Prozent der Gesamtbewertung aus, die Übersichtlichkeit und Transparenz des Internetauftritts zehn Prozent.Über alle Kategorien hinweg erfüllte Knauber Erdgas die Bewertungskriterien am besten und wurde als Testsieger 2017 ausgezeichnet. In der gesonderten Auswertung der Ökogasanbieter erlangte das Bonner Unternehmen den zweiten Platz.Moritz Kroymann, Vertriebsleiter Privatkunden bei Knauber Erdgas: "Dass wir dieses Jahr nun schon zum zweiten Mal als Testsieger ausgezeichnet wurden, ist natürlich ein toller Erfolg. Es zeigt einfach, dass wir konstant auf hohem Niveau arbeiten und ist selbstverständlich auch für unsere Kunden eine gute Bestätigung bei der Wahl ihres Versorgers. Deshalb freuen wir uns sehr über die Testsiege."Mehr Infos zu Knauber Erdgas: www.knauber-erdgas.de Mehr Infos zur Gas-Anbieter-Studie: www.dtgv.de/tests/gasanbieter-2017-preise-tarife-service



