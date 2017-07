Elektronischer Tür-Schliesszylinder mit bis zu 12-stelligem Zahlen-Code und optionalem Transponder-Schlüssel

(fair-NEWS)

<a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4348-3112.shtml?vid=016">Elektronischer Tür-Schliesszylinder mit bis zu 12-stelligem Zahlen-Code</a>Bequem ohne Schlüssel aufschliessen - einfach per PIN-CodeNie mehr nach dem Schlüssel suchen, denn jetzt schliesst man bequem per PIN-Code auf! So kann man sich auch nicht mehr versehentlich ausschliessen.Bis zu 10 Codes für jeden Anlass: Mit dem Master-Code schliessen alle berechtigten Personen auf. Einzelnen Personen kann man nur kurzzeitig Zugang gewähren, indem man einfach bis zu 9 individuelle Codes festlegt, die man jederzeit anpassen kann. So lassen sich auch schnell wieder die Berechtigungen entziehen.Robust und langlebig: Der <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-3112-tuerklingeln-tuersprechanlagen.shtml">Messing-Schliesszylinder</a> von <a href="www.visortech.ch/">VisorTech</a> macht nahezu alles mit. Die Edelstal-Knäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schliesst bis zu 10 Millionen Mal auf!- Elektrischer Tür-Code-Schliesszylinder TSZ-200- 1 Master-PIN: zum Öffnen und Programmieren oder Löschen der User-PINs- Bis zu 9 User-PINs: jederzeit individuell einstellbar (nur zum Öffnen)- Sichere PIN-Länge: 6 - 12 Ziffern- Extrem langlebig: bis zu 10 Millionen Schliess-Vorgänge- Material: Messing, Edelstahl und Kunststoff (Elektronik-Einheit)- Arbeitstemperatur: -40 bis +80 °C- Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag- Zylinder-Masse: innen 3 cm, aussen 4 cm- Gesamtlänge mit Knäufen variabel: 18,5 - 23 cm- Gewicht: 500 g- Schliesszylinder inklusive Silikonhülle für Aussenseite, Schraubendreher und deutscher AnleitungPreis: CHF 69.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 144.95Bestell-Nr. NX4348<a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4349-3112.shtml?vid=016">Elektronischer Tür-Schliesszylinder mit Transponder-Schlüssel und Zahlen-Code</a>Aufschliessen, ohne nach dem Schlüssel suchen zu müssenBequem ohne Schlüssel aufschliessen: einfach per Transponder! Und hat man diesen einmal zu Hause vergessen, gibt man einfach seinen persönlichen PIN ein. So ist man auch ohne Schlüssel nie ausgesperrt!Bis zu 10 Codes für jeden Anlass: Mit dem Master-Code schliessen alle berechtigten Personen auf. Einzelnen Personen kann man nur kurzzeitig Zugang gewähren, indem man einfach bis zu 9 individuelle Codes festlegt, die man jederzeit anpassen kann. So lassen sich auch schnell wieder die Berechtigungen entziehen.Zugang für bis zu 20 Personen: Gästen, Familienmitgliedern oder Mitarbeitern gibt man bis zu 19 weitere Transponder-Schlüssel aus. So hat jede berechtigte Person ganz einfach Zugang.Robust und langlebig: Der Messing-Schliesszylinder von VisorTech macht nahezu alles mit. Die Edelstal-Knäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schliesst bis zu 10 Millionen Mal auf!- Elektrischer Tür-Code-Schliesszylinder TSZ-520 mit Transponder- 1 Master-PIN: zum Öffnen und Programmieren oder Löschen der User-PINs- Bis zu 9 User-PINs: jederzeit individuell einstellbar (nur zum Öffnen)- Sichere PIN-Länge: 6 - 12 Ziffern- Bis zu 20 Transponder-Schlüssel anlernbar (nur zum Öffnen)- Extrem langlebig: bis zu 10 Millionen Schliess-Vorgänge- Material: Messing, Edelstahl und Kunststoff (Elektronik-Einheit)- Arbeitstemperatur: -40 bis +80 °C- Stromversorgung: 3 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag- Zylinder-Masse: innen 3 cm, aussen 4 cm- Gesamtlänge mit Knäufen variabel: 18,5 - 23 cm- Gewicht: 495 g- Schliesszylinder inklusive 3 Transpondern, Silikonhülle für Aussenseite, Schraubendreher und deutscher AnleitungPreis: CHF 144.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 199.95Bestell-Nr. NX4349<a href="https://www.pearl.ch/ch-a-NX4350-3112.shtml?vid=016">Transponder-Schlüssel für elektrischen Tür-Schliesszylinder TSZ-520</a>Die Tür bequem ohne Schlüssel per Transponder aufschliessenSchlüssel von VisorTech für die ganze Familie, Gäste, Mitarbeiter: Einfach die Transponder-Anzahl für die Tür-Schliessanlage auf bis zu 20 erweitern! So hat jede berechtigte Person schnell Zugang - ob die Kinder, Oma, Opa, eine Pflegekraft oder Putzfrau.- Transponder für Tür-Schliesszylinder TSZ-520- Mit Schlüsselanhänger-Ring- Masse: 41 x 32 x 4 mm, federleichte 5 gPreis: CHF 11.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 19.95Bestell-Nr. NX4350



