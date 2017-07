Der Grätz Verlag präsentiert neue Wandbilder und Weihnachtsartikel von Kevin & Co.

(fair-NEWS)

Die frechen Comicfiguren von Stefanie Bamberg zieren auch im Herbst-/Wintersortiment des Grätz Verlags wieder zahlreiche Artikel. Neu in der Produktpalette sind trendige Art Prints und freche Grußkarten, ein Taschenkalender und Freundebuch sowie tolle Weihnachtsartikel. Mit den frechen Sprüchen und hinreißenden Figuren trifft die Künstlerin Stefanie Bamberg, die sich hinter dem Label Katz und Tinte verbirgt, immer wieder mitten ins Herz ihrer Fans. Gekonnt setzt sie den molligen Hamster Kevin, das fröhliche Einhorn und Bo, den Bären auch auf den neuen Produkten in Szene. Neu: Art Prints von Katz und Tinte. Ab sofort gibt es im Grätz Verlag trendige Wandbilder mit den tierischen Helden von Katz und Tinte. Die frechen Art Prints im A4-Format sind gerahmt oder als Poster eine tolle Deko für langweilige Wände. Ich habe mich bei den Motiven für zwei freche und zwei verträumte Varianten entschieden, erklärt die Künstlerin. Denn jeder von uns kennt solche und solche Momente - die wollte ich mit meinen Illustrationen gern einfangen. Katz und Tinte Freundebuch Meine liebsten Lieblingsfreunde.Die Katz und Tinte-Figuren gehen stets durch dick und dünn. Da liegt es nahe, ein Freundebuch mit diesen drolligen Gesellen zu illustrieren. Im Katz und Tinte Freundebuch schließen sich an die klassischen Steckbriefe noch Seiten zum Ausmalen, Philosophieren und kreativen Schreiben sowie zwei Backrezepte und ein Geburtstagskalender an. So entstand ein Buch zum Ausfüllen, Bekritzeln und - besonders wichtig für Freundschaften - um gemeinsam Zeit zu verbringen. Weihnachten mit Katz und TinteAuch das Fest der Liebe wird von den Katz und Tinte-Helden begleitet. Hamster Kevin winkt von der Weihnachtstasse mit einem fröhlichen Ho Ho Ho und runde Schmuckanhäger verzieren liebevoll verpackte Weihnachtsgeschenke. Bei der Gestaltung von Geschenkpapier und Anhängern lässt die Künstlerin stark die Farbe Weiß dominieren. Dies verleiht den Produkten ein aufgeräumtes Design und lässt sie trotz lustiger Figuren edel und nicht zu verspielt wirken. Die fröhlichen Weihnachtskarten runden das Katz und Tinte-Weihnachtssortiment ab.Weiterführende Informationen:Link zum Pressebereich: https://www.graetz-verlag.de/presseLink zum Grätz Online Shop: https://www.graetz-verlag.de



Bildinformation: Art Print