Gruselspaß in Bio-Qualität! Mit den CLASEN BIO Paranüssen innovative Splatter Cookies für die Halloweenparty zaubern und genießen!

(fair-NEWS)

Hamburg, Juli 2017Halloween im Bio Style! Sie sehen nicht nur schaurig schön aus, sie schmecken auch ausgezeichnet. Dank der Splatter Cookies – Paranusskekse mit Himbeer-Blut – ist Halloween dieses Jahr gruselig und nährstoffreich! Die Splatter Cookies mit Paranüssen, nach dem Rezept von Carl Wilhelm Clasen, bringen das Halloween-Flair auf die Partys und versprechen ein Halloween-Backerlebnis in bester CLASEN BIO-Qualität.Die Leckerei mit Schauerpotential begeistert nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihren Inhalt. Für den knackigen Kick sorgen dabei die CLASEN-BIO Paranusskerne − die besonderen Nüsse aus dem tropischen Regenwald. Die Kerne, die auch unter ihrem Zweitnamen Amazonenmandel bekannt sind, sind eine leckere und innovative Alternative, um Kuchen, Kekse und Gebäck auf natürliche Weise aufzupeppen. Dabei beinhalten Paranusskerne ein ganzes Nährstoff-Päckchen: Durch ihren hohen Anteil an Protein sind sie äußerst nahrhaft und sind somit ein süßer, trendiger Halloween-Snack ganz ohne künstliche Zusatzstoffe!Die Zubereitung der Splatter Cookies ist unkompliziert: Butter, Zucker und Mehl werden in einer Rührschüssel zusammengemixt. In der Zwischenzeit die Paranüsse der Marke CLASEN BIO fein hacken und sie anschließend zu der Teigmasse hinzugeben. Das Ganze für eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.Danach den Teig ausrollen und mit einem Kreisausstecher ausstechen. Mit etwas Abstand auf dem Backblech verteilen und im Ofen goldbraun backen.Während die Paranuss-Cookies abkühlen, Eiweiß, Puderzucker und gegebenenfalls ein paar Tropfen Zitronensaft zu einer Masse verrühren und anschließend auf den Keksen verteilen. 30 Minuten trocknen lassen. Zuletzt die Kekse mit ein paar Marmeladen-Blutklecksen bespritzen und trocknen lassen. Voilà – der kreative Partysnack zum Gruselfest ist fertig!Abwechslungsreich und ausgewogen − Liebhaber eines ernährungsbewussten Lebensstils finden bei CLASEN attraktive Produkte für alle Situationen. Da ist die Halloween-Party natürlich keine Ausnahme!Die CLASEN BIO Paranüsse sind im 200g Beutel zur UVP von 3,99 € im ausgewählten Lebensmitteleinzelhandel, z.B. bei Kaufland sowie auf Amazon erhältlich.



Bildinformation: rausch communications&pr