Wandern, wo der Harz am schönsten ist

Ilsenburg, Juli 2017 - Immer mehr Menschen wandern. Ob jung oder alt, Wandern ist gesund für Körper und Seele und tut einfach nur gut. Wer sich viel bewegt bleibt gesund und der Figur kommt es auch zugute, denn man verbraucht viele Kalorien. Außerdem senkt regelmäßige Bewegung das Risiko an Herz-Kreislauf-Störungen zu erkranken und wer wandert, verbessert seine Kondition.Also, auf geht´s per Pedes Deutschland zu entdecken. Z. B. den Harz, genauer gesagt den Ost-Harz. Unglaubliche 250 km Wander- und Trekkingwege stehen Wanderfans rund um das romantische Städtchen Ilsenburg zur Verfügung. Schon Goethe und Heine liebten die Landschaft rund um Ilsenburg und entdeckten von hier aus den Ost-Harz zu Fuß. Zu Ehren Heinrich Heines wurde der landschaftlich schönste Brockenaufstieg "Heinrich-Heine-Wanderweg" benannt. 1824 besuchte er den Harz und soll unter anderen diesen Weg zum Brocken gewandert sein. Und er schrieb anschließend die "Harzreise", eine der bekanntesten Reisebeschreibungen in deutscher Sprache. Der Heinrich-Heine-Weg ist ein Rundwanderweg über den Brocken, der etwa 26 km lang ist. Der Weg ist nicht ganz einfach, denn 800 Höhenmeter müssen überwunden werden. Der Weg bietet Steigungen und Gefälle von ca. 15%. Hier sollten also idealweise nur geübte Wanderer gehen. Zwischen dem Startpunkt Ilsetal in Ilsenburg und dem Brockengipfel herrscht in der Regel ein Temperaturunterschied von 10 Grad. Für den Aufstieg, der 11,5 km lang ist sollte man ca. 3 - 4 Stunden einplanen und für den Abstieg, der 2 km länger ist, etwa die gleiche Zeit.Für Wanderfans, die gern gemütlich gehen und sich über landschaftlich abwechslungsreiche Wege freuen, sei die Wanderung durch die Wutachschlucht empfohlen. 70.000 Jahre benötigte die "wütende Ach" um sich einen Weg vom Hochschwarzwald zum Hochrhein zu bahnen. Gewaltige Geröllmassen hat sie dabei bewegt und sich tief in die Gesteinsschichten eingeschnitten. Eine urwüchsige und vielgestaltige Auenlandschaft wie die Wutachschlucht ist nur noch an wenigen Flussabschnitten in Deutschland anzutreffen. Seit 1939 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, ist die Schlucht mit den steil aufragenden Felswänden heute ein beliebtes Ausflugsziel. Die schönste und auch für Kinder geeignete Wanderung führt auf 13 abwechslungsreichen Kilometern durch eine paradiesische Landschaft von der Schattenmühle zur Wutachmühle. Unterwegs findet man zahlreiche Rastplätze, wo man auch grillen kann.Und mit viel Glück kann man auch Feuersalamander, Rotwild, Schwarzwild, Waschbären und sogar Luchse sehen.Die "Tour der Romanik" ist besonders für Kulturinteressierte sehr interessant. Sie führt zu kulturellen Stätten der "Straße der Romanik", die zur europäischen Kulturroute Transromanica gehören. Hier sind besonders die Innenstadt von Ilsenburg, das Kloster Ilsenburg, das Kloster Drübeck und das Dorf Drübeck sehenswert. Die Tour dauert gut drei Stunden und hat eine Länge von knapp elf Kilometern.Das kleine Städtchen Ilsenburg mit seinen romantischen Gassen und schön restaurierten Häusern ist in jedem Fall der beste Ausgangspunkt für zahlreiche Wandertouren. Da trifft es sich gut, dass sich in Ilsenburg auch das beste Hotel Sachsen-Anhalts befindet, das Landhaus Zu den Rothen Forellen, ein fünf Sterne Superior Hotel und das höchstausgezeichnete Hotel in Sachsen-Anhalt.Ideal ist es, weil sich die meisten Wanderwege in unmittelbarer Nähe des Hotels befinden, aber auch, weil man sich nach einem erlebnisreichen, aber zumeist anstrengenden Wandertag im Landhaus Zu den Rothen Forellen herrlich erholen und entspannen kann und sich auf den Wellnessbereich, leckeres Essen und kuschelige Betten freuen kann. Drei Restaurants mit unterschiedlicher Ausrichtung verwöhnen die Gäste kulinarisch. Die rustikale "Kutscherstube", das "Landhausrestaurant" mit herrlichem Blick auf den Forellenteich und die "Forellenstube", das mehrfach prämierten und mehrjährig mit einem Michelin-Stern geadelten Gourmetrestaurant.Der gehobene Landhausstil schafft ein sehr behagliches Ambiente und der exklusive Wellnessbereich "Forellen-Spa" lässt keine Wünsche offen. Hier verwöhnen die SPA-Mitarbeiter ganzheitlich mit Hot Stone, pflegenden Kräuterstempelmassagen mit Harzer Kräutern und zahlreichen weiteren erholsamen und regenerierenden Treatments. Die Bade- und Saunalandschaft bietet Schwimmbad, Whirlpool, Dampfbad, Finnische- und Biosauna sowie zahlreiche Ruhebereiche.Das Arrangement "Erlebnis Harz ... Genuss & Kultur" ist ganzjährig buchbar und beinhaltet:-drei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Landhaus-Genießer-Frühstück-ein Glas Winzersecco oder Glas Bier zur Begrüßung-Kulinarik im Landhaus-Restaurant, an allen Abenden werden 4-Gänge-Genussmenüs serviert-eine Führung durch das Kloster Ilsenburg-ein Buch "Vergessene Klöster"Das Arrangement kostet pro Person ab EUR 423,00 bei Doppelbelegung im Landhauszimmer.



