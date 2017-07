NORRES Schläuche für die Holzindustrie

(fair-NEWS)

Schläuche, die in der Holzindustrie zum Einsatz kommen, sind extremen Bedingungen ausgesetzt. Wie auch in anderen Industriezweig, ist ein reibungsloser Betrieb der Maschinen auch in der professionellen Holzverarbeitung äußerst wichtig. Ziel: Maschinen und Folgestationen müssen möglichst einwandfrei funktionieren und eventuell anfallende Ausfallzeiten müssen minimiert werden!TIMBERDUC® - Die Schlauchlösungen für die HolzindustrieSchläuche finden in der holzverarbeitenden Industrie primär ihren Einsatz an Absaugvorrichtungen für die anfallenden Stäube und Späne. Während der Holzbearbeitung ist ein störungsfreier Betrieb der Gesamtanlage grundlegend. Der Schlauch muss den extremen Bedingungen gerecht werden und diesen während des Arbeitsprozesses standhalten. In Hinblick auf branchenspezifische Umstände hat der Schlauchhersteller NORRES technische Schläuche entwickelt und optimiert, die den extremen Bedingungen in der Holzindustrie standhalten: TIMBERDUC® Schläuche werden aus hochwertigem permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) gefertigt. Somit weisen die Schläuche eine hohe Abriebfestigkeit, Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit auf und sind darüber hinaus permanent antistatisch, wodurch sich die Standzeit verlängert und das Ausfallrisiko reduziert wird.Bester Schlaucheinsatz in der holzverarbeitenden IndustrieSchläuche, die an Absauganlagen in der holzverarbeitenden Industrie zum Einsatz kommen, müssen besonders für den Durchsatz abrasiver Stoffe geeignet sein. Da Holzstaub oder Holzspäne entflammbare Schüttgüter sind, sollte ein antistatischer Schlauch zur Absaugung eingesetzt werden. Denn: Während der Förderung kann es durch Reibung am Wandungsmaterial zu einer elektrostatischen Aufladung kommen, welche sich mit einem Funkenübergang entladen kann und somit die Gefahr birgt, dass sich der Holzstaub entzündet. NORRES Schläuche für die Holzverarbeitung, wie der TIMBERDUC® PUR 532 AS oder TIMBERDUC® PUR 533 AS, sind abriebfest, schwerentflammbar und antistatisch. Die Abriebfestigkeit und die damit verbundene lange Standzeit beider Schläuche, bestätigen ihre besondere Eignung. Neben der Funktionalität ist auch der handliche Umgang mit dem Maschinenbauteil Schlauch ein wichtiges Kriterium im alltäglichen Einsatz. So besitzt der TIMBERDUC® PUR 531 AS zudem eine hohe Flexibilität und hat nur ein geringes Gewicht. Beide Eigenschaften ermöglichen zusätzlich eine einfache Handhabung und schnelle Montage an der jeweiligen Absauganlage.NORRES TIMBERDUC® PUR 531 AS, 532 AS und 533 AS sind schwerentflammbar nach DIN 4102-B1 und antistatisch mit einem Durchgangs- und Oberflächenwiderstand von kleiner als 10 hoch 9 Ohm. Außerdem sind diese Schlauchtypen zertifiziert gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU. Damit sind sie zugelassen für den pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter.TIMBERDUC® PUR 532 CNC - speziell für CNC-MaschinenDer TIMBERDUC® PUR 532 CNC wurde speziell für den Einsatz an CNC-Maschinen und CNC-Bearbeitungszentren entwickelt. Er überzeugt mit besten Produkteigenschaften: Er ist hochabriebfest, hochfelxibel und stauchbar 4:1, scherentflammbar nach DIN 4102-B1 und erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG. Der TIMBERDUC® PUR 532 CNC ist in einem Temperaturbereich von -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C einsetzbar.



Bildinformation: Der NORRES TIMBERDUC® als optimale Schlauchlösungen für die Holzindustrie