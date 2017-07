Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz: Ab sofort Online-Anmeldung für "run up berlin 2017" möglich

(fair-NEWS)

12. Juli 2017 - Ab sofort können sich "Treppenläufer" aller Klassen online für den diesjährigen "run up berlin" am 30. September 2017 im Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz anmelden. Ein außergewöhnliches Event in Berlin. Alle, die das Hochhaus am Alexanderplatz bezwingen wollen, können sich unter anmeldung@run-up-berlin.de mit Namen, Stadt, Bundesland, Verein oder Firma, Geburtsjahr und der eigenen Zeit für 10 km registrieren. "Wir freuen uns schon sehr auf den "run up berlin", der jedes Jahr ein Highlight im Herbst in der Hauptstadt ist. - eine tolle sportliche Leistung", erklärt Jürgen Gangl, General Manager des Park Inn Berlin Alexanderplatz.Der Treppenlauf geht auch in diesem Jahr wieder bis zur Aussichtsplattform in die 39. Etage des Hotels auf 120 Metern Höhe. "Mein Plan ist, herzukommen, zu gewinnen, und den run up Berlin 2017 zu genießen", sagt der 31-jährige Athlet Andreas Neininger. Für Frauen und Männer gibt es jeweils sechs Wertungsklassen gestaffelt nach Alter, einen Pokal gibt es für die ersten drei Platzierten jeder Wertungsklasse. Das Startgeld beträgt 15 Euro. Im Vorfeld haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, an drei Tagen (20.8., 3.9. und 17.9.2017, jeweils von 11-13 Uhr) im Park Inn Berlin Alexanderplatz zu trainieren und die Laufstrecke kennen zu lernen. Weitere Informationen zum "run up berlin" finden interessierte Leserinnen und Leser unter https://www.facebook.com/pages/run-up-berlin