The Brando bei Travel + Leisure World’s Best Awards 2017 ausgezeichnet:

Das Luxusresort The Brando wurde bei den Travel + Leisure World’s Best Awards 2017 zum besten Resort im Südpazifik und auf Platz zwei der „Top 100 Hotels in the World“ gewählt. Das traumhafte Hideaway in einem Privat-Atoll Französisch-Polynesiens erzielte starke 98,91 Punkte bei der Abstimmung durch die Leser des prestigeträchtigen Reisemagazins.Die vollständige Rangliste kann unter untenstehenden Links eingesehen werden:Top 100: www.travelandleisure.com/worlds-best/hotels-top-100-overall#intro Südpazifik: www.travelandleisure.com/worlds-best/resort-hotels-south-pacific Für weitere Informationen, hochauflösende Fotos und spannende Geschichten zu The Brando melden Sie sich gerne bei uns.



Bildinformation: Travel + Leisure World’s Best Awards 2017