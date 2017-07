(fair-NEWS)

Effektive Abdichtung und Feuchteschutz für Häuser mit GEFICON®Wer ein Haus bauen möchte, braucht fachkundige Unterstützung. Nicht ohne Grund unterliegen Bauvorhaben bestimmten Vorschriften und Regeln. So gibt es auch zu Abdichtung und Feuchteschutz für Häuser Maßgaben, an die sich Architekten und Bauplaner halten müssen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendem Sickerwasser sicher zu schützen.<a href="www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de">www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de</a>In der Baubranche haben sich in diesem Bereich bislang zwei Verfahren durchgesetzt: die "Weiße Wanne", ein Spezialbeton mit wasserabweisenden Eigenschaften, der vor Ort in einem Stück gegossen wird, und die "Schwarze Wanne", bei der Wände und Böden mit Abdichtungsbahnen oder Beschichtungen aus Bitumen versiegelt werden.Die "Blaue Wanne" - eine Innovation im Bereich Abdichtung und Feuchteschutz für HäuserDer Baustoffhersteller GEFINEX mit Sitz in Steffenshagen / Brandenburg bringt nun eine dritte Option hervor, die zudem auch wesentlich weniger aufwendig und kostenintensiv umgesetzt werden kann, als es bei den etablierten Verfahren möglich ist. Die "Blaue Wanne" ist ein Verbundsystem zu Abdichtung und Feuchteschutz für Häuser, das unter dem Markennamen GEFICON® hergestellt und vertrieben wird.Das GEFICON® Abdichtungssystem besteht aus einem leichten und wasserundurchlässigen Kunststoff, von dessen Farbe sich die Bezeichnung "Blaue Wanne" ableitet". Das Material ist bis zu 60% dehnbar und schütz die Gebäudestruktur zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Die Bahnen lassen sich leicht und unabhängig von Witterungsumständen verarbeiten.<a href="www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de">www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de</a>Folgende Bauschritte, wie zum Beispiel das Gießen der Bodenplatte oder das Anbringen von Putz, können schon unmittelbar nach dem Auslegen oder Anbringen des GEFICON® Abdichtungssystems vorgenommen werden. Die Kunststoffbahnen gehen eine feste Verbindung mit dem Beton ein und bilden so eine zuverlässige Abdichtung und Feuchteschutz für Häuser.Zuverlässige Baustoffe von hoher QualitätDie GEFINEX GmbH wurde bereits in den 1980er Jahren als ein Betrieb zur Herstellung von Polyethylenschäumen und -folien gegründet. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einem Marktführer im Estrichsektor. Speziell im Bereich Schall- und Feuchteschutz kann das Unternehmen auf maßgebende Entwicklungen und Innovationen verweisen. Mit dem GEFICON® System für Abdichtung und Feuchteschutz für Häuser Bringt die GEFINEX GmbH ein Produkt auf den Markt, das die Baubranche revolutionieren kann. Architekten, Bauplaner und -unternehmen werden GEFICON® lieben, geprüfte Qualität "Made in Germany" .Mehr Informationen unter :<a href="www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de">www.abdichtung-feuchteschutz-häuser.de</a>



Bildinformation: ABDICHTUNG FEUCHTESCHUTZ HÄUSER