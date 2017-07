Hops und seine Freundin Hasi am Weissenhäuser Strand

(fair-NEWS)

12. Juli 2017 - Das Maskottchen Hops vom Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand bekommt eine Freundin. Hasi heißt das Hasenmädchen im maritimen Look mit blau gestreiftem Shirt, rotem Rock und einer Blume im Ohr. Gemeinsam sollen die beiden Maskottchen für Unterhaltung im Ferien- und Freizeitpark sorgen und darüber hinaus auch externe Veranstaltungen besuchen. Im vergangenen Jahr war Hops zu Besuch auf der Landesgartenschau in Eutin und dem Schleswig-Holstein Kids Festival in Kiel. Die beiden werden einzeln, aber auch gemeinsam auftreten. "Von Hops gibt es viele lustige Artikel, mit denen die Gäste ein bisschen Urlaubsfeeling mit nach Hause nehmen können: das Hops-Plüschtier, die Hops-Tasse, die Hops-Filztasche, den Hops-Kugelschreiber, den Hops-Trinkbecher, den Hops-Jutebeutel und vieles mehr. Unsere Gäste und insbesondere auch die Kinder lieben Hops und werden Hasi sicherlich auch in ihr Herz schließen", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Ein Hops-Rätselheft erhalten Gäste an der Information kostenlos. Kinder können hier Ausmalbilder anmalen, Rätsel lösen und Hops beim Zählen helfen. Für den neuen Hops KidzClub können Kinder sich an der Information des Ferienparks anmelden, mit dem ersten Aufenthalt bekommen die kleinen Gäste ihr Stempelheft, eine Mitgliedskarte mit Schlüsselband, einen Turnbeutel mit Hops Weingummis und ein Hops-Tattoo. Für jeden Aufenthalt mit 2-7 Übernachtungen gibt es einen Stempel, ab 8 Übernachtungen sogar zwei Stempel. Für drei gesammelte Stempel gibt es eine Hops-Trinkflasche mit einer Befüllung, drei weitere Stempel werden mit einer Hops-Federtasche mit Hops-Kugelschreiber und einem Hops-Blog belohnt. Wer dann noch drei Stempel sammelt, bekommt ein Hops-Urlaubstagebuch und weitere drei Stempel ergeben einen Hops-Koffer. Jedes Jahr erhalten die Kinder außerdem von Hops eine Postkarte zum Geburtstag. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter https://www.weissenhaeuserstrand.de/attraktionen/maskottchen-hops/hops-bilder/