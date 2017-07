Silke Leffler illustrierte für den Grätz Verlag innovative Produktideen zum Verschenken, Dekorieren und Backen

(fair-NEWS)

Die Illustratorin Silke Leffler greift mit ihrer aktuellen Designserie "Himmlische Weihnachtsbäckerei" den diesjährigen Weihnachtstrend auf und besinnt sich auf das Traditionelle. Klassische Motive und harmonische Farben bestimmen den Stil Ihrer Produkte und bereiten Vorfreude auf das Fest.Die Motive in der Designserie "Himmlische Weihnachtsbäckerei" könnten traditionsbewusster nicht sein. Auf Geschenkpapieren und Servietten, Kerzen und Grußkarten ahmt die Künstlerin ein rotes Stickmuster nach, ergänzt durch Illustrationen von Weihnachtsmännern, Engeln, Tannenbäumen und Lebkuchen.DIY: Kreativer AdventskalenderEin echter Hingucker sind die Adventskalender-Schachteln. Die sternförmigen Bastelbögen werden mit wenigen Handgriffen zu edlen, kleinen Päckchen gefalten. Darin lassen sich kleine Adventsgeschenke wie Süßigkeiten, Nüsse, Gutscheine oder andere Überraschungen verstauen. Verschlossen werden die Boxen mit einem Bändchen, sodass sie an Ästen oder Zweigen aufgehängt oder mit einer Schleife versehen auf einem großen Weihnachtsteller platziert werden können.Geschenkset mit zauberhaften WeihnachtsproduktenEin weiteres Highlight im neuen Weihnachtssortiment ist die Geschenktüte von Silke Leffler. In der Tüte befinden sich erlesene Weihnachtsprodukte aus dem Grätz Verlag, die von der Künstlerin gestaltet worden. Die perfekte Geschenkidee für alle Leffler-Fans.Rezeptbuch: Meine liebsten BackrezepteIn einer Designserie, die "Himmliche Weihnachtsbäckerei" heißt, darf ein Backbuch natürlich nicht fehlen.Im Rezeptbuch "Meine liebsten Backrezepte" kommen die Fans der Künstlerin und Küchenfeen gleichermaßen auf ihre Kosten. Das Büchlein bietet genügend Platz für die eigenen Lieblingsrezepte, liefert leckere Backideenzum Nachmachen und wurde liebevoll von Silke Leffler illustriert.Weiterführende Informationen:Link zum Pressebereich: https://www.graetz-verlag.de/presseLink zum Grätz Online Shop: https://www.graetz-verlag.de



Bildinformation: Himmlische Weihnachtszeit