Glänzende Berufsaussichten mit dem Zertifikat „Technische/r Redakteur/in“

Die große Nachfrage nach Technischen Redakteurinnen und Redakteuren ist ungebrochen, Dienstleister ebenso wie sogenannte OEMs („Erstausrüster“/Original Equipment Manufactures) und andere bieten über alle Branchen hinweg glänzende Berufsaussichten. Es lohnt sich also für Berufstätige im Bereich der Technischen Redaktion und Kommunikation, den Zertifikatslehrgang „Technische/r Redakteur/in“ an der Hochschule München zu belegen.Das berufsbegleitende Hochschulzertifikat an der Hochschule München, das in Zusammenarbeit mit dem Weiterbildungszentrum der Einrichtung angeboten wird, startet zum Wintersemester 2017/2018 und beinhaltet die drei Module „Produkte und Prozesse“, „Dokumentationssysteme“ und „Didaktik und Methoden“. Es erstreckt sich über ein Semester, gelehrt wird nach neuesten Methoden mit Präsenzphasen (drei Mal drei Tage), individuellen Lerneinheiten und E-Learning-Angeboten. Der Clou für alle, die eine weiterführende akademische Ausbildung anstreben: Die Module sind voll ECTS-fähig und können auf ein Studium angerechnet werden.Es ist bereits die zweite Auflage des Zertifikatslehrgangs, der bei seiner Premiere im zurückliegenden Semester nur ausgesprochen positive Resonanz erntete. Gerade die Mischung aus Theorie und Praxis wurde sehr geschätzt, das Hochschulzertifikat punktete bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern damit, dass das Gelehrte direkt in die Praxis übertragbar ist. Ebenfalls wichtig: Die regen Diskussionen zu eigenen Problemstellungen und –Lösungsansätzen.Ob zum ersten Mal oder auch als Auffrischung – vermittelt wird das Grundlagenwissen eines Technischen Redakteurs (Aufbau und Inhalte einer Dokumentation, Normen und Richtlinien, Prozess der Dokumentenerstellung, Methoden zur Strukturierung von Dokumentation, Einführung in einschlägige Werkzeuge wie FrameMaker mit DITA oder Content Management Systeme).Bewerbung bis 15. Juli 2017Zugangsvoraussetzungen für den Zertifikatslehrgang sind ein Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte oder Abitur mit Berufserfahrung:- Meister oder Techniker oder- eine mind. zweijährige Ausbildung mit anschließender dreijähriger Vollzeit- Berufstätigkeit und einem Beratungsgespräch oder- Abitur und mind. 3 Monate BerufserfahrungWeitere Informationen zu den einzelnen Inhalten, der Zugangsvoraussetzung und den Terminen gibt Zertifikatleiter Prof. Dr. Martin Ley unter martin.ley@hm.edu.Siehe auch: https://www.hm.edu/allgemein/weiterbildung/zertifikate/berufstaetige/trk.de.html



Bildinformation: Foto: Hochschule München