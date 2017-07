BU forum in München feiert große Neueröffnung - mit Uli Florl von Radio Arabella

(fair-NEWS)

(München, Juli 2017) Am Samstag, 15. Juli, eröffnet die Baustoff Union München GmbH & Co. KG das BU forum. Das breite Sortiment, präsentiert auf einer über 2.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, reicht von Fliesen, Badausstattung, Haus- und Innentüren bis hin zu Fenstern sowie Holz- und Parkettböden. Von 9 bis 17 Uhr können erstmals alle Interessierten die Ausstellung besuchen. "Wir freuen uns nun, die Tore unseres BU forum am 15. Juli zu öffnen", erklärt Joachim Ricker, Geschäftsführer der Baustoff Union München. "Den Besuchern bieten wir ein spannendes Programm und freuen uns darauf, die Eröffnung der Ausstellung gemeinsam mit ihnen zu feiern." Neben Produktvorführungen von 30 namhaften Herstellern, die Radio Arabella-Moderator Uli Florl begleitet, können die Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen. Für die kleinen Besucher der Ausstellung gibt es ein Kinderprogramm und für das leibliche Wohl ist gesorgt.Große Eröffnung mit vielseitigem ProgrammIm Rahmen der Neueröffnung des BU forum stellen 30 namhafte Hersteller ihre Produkte aus. An verschiedenen Stationen können sich die Besucher live von den Vorteilen und der Anwendung von Baustoffen überzeugen: von hochbelastbarem Schnellmörtel und wohngesunder Wandfarbe über barrierefreie Bäder, Schimmelsanierung und Fassadendämmung bis hin zu Dachbegrünung und einbruchsicheren Fenstern. Mit langjähriger Erfahrung aus der Praxis und breitem Know-how stehen die Bauexperten gerne für eine fachmännische Beratung bereit. Neben den Mitarbeitern der Baustoff Union führt Uli Florl von Radio Arabella sympathisch durch den Tag und steht den Besuchern zusammen mit den Fachexperten für alle Themen rund um Bauen, Wohnen und Einrichten an den verschiedenen Stationen mit Rat und Tat zur Seite.Das Beste gemeinsam findenVon Fenstern und Türen über Holzböden und Fliesen bis hin zu Badausstattungen umfasst das BU forum zahlreiche Ausstellungsbereiche rund um die Themen Hausbau und Modernisierung. Innerhalb der Ausstellungsbereiche können die Interessenten in möglichen Einbausituationen eine Vielzahl von Produkten live erleben und miteinander vergleichen. Der Tür- und Torbereich präsentiert ein breites Spektrum an Innen- und Außentüren und lädt dazu ein, Sonderanfertigungen sowie neue Technologien kennenzulernen und zu bestaunen. Von Mosaiken bis hin zu Megafliesen mit einer Fläche von 160 mal 320 Zentimetern hält die Ausstellung vielfältige Fliesen in puristischen, mediterranen oder modernen Stilwelten bereit. Im Architektenstudio mit ausgestellten Fliesenbemusterungen und Planungen können Besucher unterschiedliche Materialien unter wechselnden Bedingungen hautnah erleben.



Bildinformation: Innerhalb der Ausstellungsbereiche können die Besucher in Einbausituationen Produkte live erleben. (Bildquelle: Stephan Görlich)