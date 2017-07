HAUTsache sicher: Automatisches Total Body Mapping

(fair-NEWS)

Ob im Straßencafe oder am Urlaubsstrand - für viele von uns ist die Sonne eine unverzichtbare Lebensgefährtin. Was wir dabei jedoch oft unterschätzen, sind Kraft und Langzeitfolgen der wohlig wärmenden Strahlen, denn Fakt ist: die Zahl der Hautkrebsfälle steigt weltweit!In Deutschland erkranken jährlich rund 22.000 Menschen am malignen Melanom, der bösartigsten Form. Und immer mehr jüngere Menschen sind betroffen! Insbesondere bei jungen Frauen unter 35 Jahren kann eine Zunahme beobachtet werden. Die größten Risikofaktoren sind übermäßige Sonnenbestrahlung und erbliche Vorbelastung. Die positive Nachricht: Früh erkannt ist Hautkrebs gut behandelbar!Dazu muss man wissen: Hautkrebs kann sich aus bestehenden Muttermalen entwickeln, die Mehrzahl der Melanome entsteht jedoch auf zuvor unauffälliger Haut. Fachärzte empfehlen deshalb mindestens einmal pro Jahr eine Ganzkörper-Kartografie mit dem neuen FotoFinder bodystudio ATBM Verfahren für "Automatisches Total Body Mapping". Dabei werden sekundenschnell Aufnahmen der gesamten Hautoberfläche erstellt und gespeichert. Bei den regelmäßigen Kontrollen vergleicht der automatische "Bodyscan" die Fotos mit Bildern der letzten Untersuchung und markiert neue und veränderte Muttermale. Mit einem Videodermatoskop werden atypische und veränderte Muttermale zusätzlich mikroskopisch aufgenommen, gespeichert und auf Bösartigkeit analysiert. Für doppelte Sicherheit.Mithilfe des neuen Verfahrens lassen sich selbst kleine Veränderungen der Haut und jedes einzelnen Muttermals frühestmöglich feststellen, wenn die Heilungschancen gut sind. Das gibt vor allem Risikopatienten höchstmögliche Sicherheit.Weitere Informationen zum neuen Hautkrebsvorsorge-Verfahren: www.total-body-mapping.de



Bildinformation: Ganzkörperuntersuchung mit FotoFinder bodystudio