Mit myLINE schlank durch den Sommer

(fair-NEWS) Sie haben sich für diesen Sommer fest vorgenommen, Ihr Idealgewicht zu erreichen? Kein leichtes Unterfangen, wenn man schon vor dem Sport aufgrund der Hitze ins Schwitzen kommt. Mit diesem Problem sind Sie nicht alleine.



Mit myLINE seine Ziele erreichen

Erfolgreiches Abnehmen kann mit dem "Schritt-für-Schritt"-Abnehmkonzept von myLINE erreicht werden. Gemeinsam mit Ärzten und Diätologen wurde eine wissenschatlich belegte Strategie entwickelt, die eine nachhaltige Gewichtsreduktion möglich macht. Dabei werden nicht nur mögliche "Diätschäden" - wie es oft bei Radikaldiäten der Fall ist - berücksichtigt, sondern auch die Schonung der Muskelmasse, durch eine optimale Versorgung dieser. Hochwertige myLINE-Ersatzmahlzeiten sorgen einerseits dafür, dass der Heißhunger ausbleibt und andererseits führen sie zu einer optimalen Fettverbrennung.



Was den Unterschied macht?

Mit myLINE erfahren Sie eine individuelle Betreuung Ihres Abnehmverlaufes durch Ihren Arzt oder Diätologen. Durch die laufende Kontrolle Ihrer nachhaltigen Gewichtsreduktion und einer speziell entwickelten "Danach-Phase" wird ein "Rückfall" in Ihr altes Gewicht vermieden.



Fünf Tipps für ein effizientes Training

myLINE-Arzt Dr. Peter Wanke-Jellinek weiß um die Motivationsschwierigkeiten bezüglich Fitness im Sommer und hat fünf Tipps parat, um diesen Sommer so richtig in Form zu kommen!



>> Achten Sie auf Ihre Ernährung

Besprechen Sie mit Ihrem betreuenden myLINE-Arzt Ihre Essgewohnheiten. Befindet sich der Körper im Aufbau der Muskelmasse, kann es sein, dass Sie eine myLINE-Mahlzeit mehr brauchen.



>> Führen Sie Tagebuch

Ein Trainings-Tagebuch hilft nicht nur dabei, seine Trainingseinheiten zu erfassen, sondern zeigt den persönlichen Erfolg.



>> Trainieren Sie in der Gruppe

In Ihrer myLINE-Ordination lassen sich mit Sicherheit ein paar Gleichgesinnte finden. Nutzen Sie Ihre Kontakte, um sich gemeinsam zum Sport zu motivieren.



>> Sagen Sie Ihren Fettzellen mit Krafttraining den Kampf an

Das myLINE-Teilnehmerhandbuch bietet im Kapitel "Gut in Form" unterschiedliche Vorschläge für effiziente Trainingseinheiten.



>> Finden Sie Ihre individuelle Trainingsintensität

Ein Belastungstest bei Ihrem Sportarzt hilft Ihnen dabei, Ihre optimale Trainingsintensität zu finden. So können Sie effizienter trainieren und Ihre Erfolge genießen.



Mit diesen Tipps sollte einem fitten Sommer nichts mehr im Wege stehen!



Anmerkung:

Dieser Werbebericht richtet sich ausschließlich an Teilnehmer/Innen in Österreich.