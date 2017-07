2.500 Kilometer auf dem Stand-up-Paddle Board

(fair-NEWS)

Mehr als 500 Kilometer und 12 Tage auf dem Stand-up-Paddle Board (SUP) sind nicht genug: Pascal Rösler (44) wird in diesem Jahr von München bis zur Mündung der Donau ins Schwarze Meer paddeln. 2017 reichten 126.500 Paddelschläge auf dem Weg nach Wien - nun dürften mehr als 700.000 Paddelschläge werden. "Ich habe nach der Stand-up-Paddle-Aktion im vergangenen Jahr neben den großartigen Spenden auch unglaublich viel positives Feedback bekommen. Zugleich hatte ich während meiner Fahrt auf dem Wasser viel Zeit zum Nachdenken. Mir ist dabei noch bewusster geworden, wie wichtig der Schutz der Natur und insbesondere des Wassers ist", so Pascal Rösler über seinen Entschluss zu einer noch größeren Tour.Auf der Route liegen vier Hauptstädte und zehn LänderDie Aufgabe klingt gewaltig: 2.500 Kilometer alleine auf dem Fluss - vier Hauptstädte auf der Route - zehn Länder zu durchqueren - mehr als zwei Monate unterwegs. All diese Anstrengungen für den Münchener stehen im Zeichen einer guten Sache - dem Schutz des Wassers allgemein und der Flüsse im Besonderen. Aus diesem Grund hat er gerade den gemeinnützigen Verein Pure Water for Generations e.V. gegründet. "Wir haben uns dabei zum Ziel gesetzt, nationale und internationale Renaturierungsprojekte an Flüssen zu unterstützen sowie Bildungsprojekte zum Thema Wasser zu fördern", erklärt Pascal Rösler."Ich folge mit diesem Einsatz für die Natur ganz einfach meinem Herzen: Schon seit meiner Jugend liebe ich es, am, im und auf dem Wasser zu sein. Und das Wasser und die Natur sind mein und unser aller Ursprung". Mit der Arbeit von Pure Water for Generations e.V. möchte er der Natur etwas zurückgeben und zu deren Erhalt nachhaltig beitragen. Für die Wasser-Projekte für Mensch und Natur werden daher auch dieses Jahr im Rahmen des SUP-Projekts Spenden gesammelt. Zur Durchführung des SUP-Projekts haben sich inzwischen zahlreiche Sponsoren, Partner und Mithelfer gefunden. "Dieses Projekt ist mir eine echte Herzensangelegenheit und ich freue mich auf zahlreiche Unterstützer", erklärt Pascal Rösler.Start am 20. Juli 2017 in MünchenDer Start von Pascal Rösler zu seiner SUP-Tour erfolgt am Donnerstag, 20. Juli, um 9 Uhr an der Max-Joseph-Brücke in München am Englischen Garten. Zu diesem Termin hat sich auch die Bayerische Staatsministerin für Umwelt und Verbraucherschutz Ulrike Scharf ihren Besuch zugesagt.Am zweiten Tag, 21. Juli, wird Pascal Rösler ab 9 Uhr in Freising (Parkplatz Luitpoldhalle, Luitpoldstr. 1) von 30 bis 35 Mitpaddlern aus der Region auf seiner Etappe begleitet. Ziel an diesem Freitag wird der Faltbootclub Landshut (Nähe Gutenbergweg) sein.Schon jetzt beteiligen sich folgende Partner:Alexander Görbing, Ameo, ARRI Media, Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, BeSeaside, Canon, Fanatic, FLSK, Garmin, Geldhauser, Gerber, Gössl, GPS Live Tracking, Jübermann Verlag, Kaja Foods, Maile, Manner, Maui Jim, McDermott, Oagwai, P&T, P3 Creation Group, Patagonia, Polarstern, Restube, Sidi-Kaouki, Sunnawind, Surftools, Thule, Transline, VERY FILM, wherever SIM, Wilfried Feder Photo.Ungefährer Zeitplan:20. Juli: München - Freising21. Juli: Freising - Landshut22. Juli: Landshut - Dingolfing23. Juli Dingolfing - Niederalteich24. Juli: Niederalteich - Passau25. Juli: Passau - Inzell (A)26. Juli: Inzell (A) - Linz (A)27. Juli: Linz (A) - Grein (A)28. Juli: Grein (A) - Melk (A)29. Juli: Melk (A) - Altenwörth (A)30. Juli: Altenwörth (A) - Wien (A)August 2017: Bratislava/Slowakei - Budapest/Ungarn - Belgrad/SerbienEnde September/Anfang Oktober 2017: DonaudeltaWeiterführende Informationen finden Sie hier: www.sup-muenchen-schwarzesmeer.de (ab dem 17. Juli 2017)Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an diesem spannenden Thema Interesse hätten und Sie eine Berichterstattung vornehmen. Zeitplan der Route haben wir unten in die Mail eingefügt, um Ihnen die Planung zu erleichtern.Kontakt bis 19. Juli 2017Pascal Rösler, pascal@pwfg.blue, +49 / (0)151 152 09 057Kontakt ab 20. Juli 2017Christof Czech (Vorstand Pure Water for Generations e.V.), christof@pwfg.blue,+49 / (0)176 634 21 737



Bildinformation: Pascal Rösler paddelt mit dem SUP von München ans Schwarze Meer (Bildquelle: Fotograf: Wilfried Feder)