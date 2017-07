Lernen in den Ferien – ja oder nein?

(fair-NEWS)

Gelsenkirchen, 11. Juli 2017. In fast allen Bundesländern stehen die Sommerferien kurz bevor. Doch Lernexperten sind der Ansicht: Wer 6 Wochen lang faulenzt, hat im neuen Schuljahr Startschwierigkeiten. Die Schülerhilfe bietet eine sinnvolle Alternative: Mit Ferienkursen unterstützt sie dabei, einen Teil der Ferien effektiv zu nutzen, um im Lerntraining zu bleiben. Dass ein Ferienkurs dabei helfen kann, das neue Schuljahr erfolgreicher zu beginnen, belegt nun eine wissenschaftliche Studie der Universität Bayreuth, die die Ferienkurse der Schülerhilfe im vergangenen Sommer in einer empirischen Untersuchung am Lehrstuhl für Schulpädagogik einmal genau unter die Lupe genommen hat. Die Ergebnisse zeigen deutlich: Ferienzeit ist eine bestinvestierte Lernzeit! Lernen in den Ferien bei der Schülerhilfe ist nachweislich wirksam und trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr tatsächlich erfolgreicher und motivierter lernen können.Die Befragung stellte die positive Wirkung der Ferienkurse deutlich heraus. Insgesamt 1.384 Schülerinnen und Schüler, die einen Ferienkurs bei der Schülerhilfe besuchten, wurden im Sommer 2016 in zwei Zyklen befragt. Durch die positive Lernatmosphäre und die qualifizierte Betreuung in der Schülerhilfe wurde die Wirksamkeit der Ferienkurse bestätigt und die Motivation der Schülerinnen und Schüler, in den Ferien zu lernen, nachweislich gesteigert. 4 von 5 Schülern lernten in den Ferien, um ihre Note im nächsten Schuljahr zu verbessern. Ihre Lernmotivation stieg innerhalb von nur einer Woche deutlich an. Außerdem konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Selbsteinschätzung durch den Ferienkurs nachweislich optimieren. Die Schüler gaben an, durch das betreute Lernen in den Ferien nicht nur sicherer, sondern auch selbstbewusster zu sein. Auch die Zufriedenheit mit den Nachhilfelehrern der Schülerhilfe war außerordentlich hoch – sie wurden im Schnitt mit der Note 1,5 bewertet.Die bislang hauptsächlich im Ausland erhobenen Theorien zum Wissensverlust während einer zu langen Lernpause („Summer Learning Loss“) konnten mit dieser wissenschaftlichen Studie neu beleuchtet werden. Der Leiter der Studie, Professor Dr. Ludwig Haag vom Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Bayreuth, bestätigt: „Wer im Lerntraining bleibt, steigert seine Lernmotivation nachweislich und startet das neue Schuljahr auf einem wesentlich höheren Leistungsniveau als Schüler, die 6 Wochen lang eine Lernpause eingelegt haben.“ Dabei betont die Schülerhilfe, dass auch Erholungsphasen außerordentlich wichtig sind. Die Schüler sollten demnach nicht 6 Wochen lang „durchlernen“, sondern stattdessen mit kurzen, regelmäßigen Lernintervallen ganz ohne Druck im Lerntraining bleiben.„Die Ferienkurse der Schülerhilfe sind bewusst so konzipiert, dass die Schüler gezielt Lerninhalte wiederholen können und trotzdem noch genügend Zeit für die Erholung haben“, so Sabine Angelkorte, Pressesprecherin des Nachhilfeanbieters. „In nur wenigen Stunden, meistens am Vormittag, lernen die Kinder mit Gleichgesinnten und unter der gewohnten individuellen Anleitung der qualifizierten Nachhilfelehrer.“ Damit bereiten sie sich laut Anbieter optimal auf die Anforderungen des neuen Schuljahres vor und können ihre Ferien gleichzeitig nutzen, um in aller Ruhe auszuspannen.Alle Informationen zum Angebot und zu den teilnehmenden Standorten der Schülerhilfe gibt es unter www.schuelerhilfe.de