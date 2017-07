Elten - mit Sicherheit einen Schritt weiter

(fair-NEWS)

Den Dialog zwischen Kunden fördern und einen Erfahrungsaustausch ermöglichen - dafür stehen die vierteljährlichen Usertreffen vom technologieführenden PIM Anbieter Contentserv.Rohrbach/Ilm 12.07.2017: Ende Mai fand im nordrhein-westfälischen Uedem im Düsseldorf das vierte Contentserv Usertreffen statt. Veranstalter des Networking-Events unter Contentserv-Kunden war die Firma Elten - einer der führenden Hersteller von hochwertigen Sicherheits- und Berufsschuhen in Europa.Elten - die Sicherheit steht im MittelpunktGastgeber des vierten Contentserv Usertreffens war diesmal die Firma Elten. Seit 1910 widmet sich das Unternehmen mit Sitz in Uedem, in der Nähe von Düsseldorf, der Herstellung von Sicherheitsschuhen und ist heute einer der führenden Hersteller von Sicherheits- und Berufsschuhen in Europa. Über 260 Mitarbeitern beschäftigt Elten an dem niederrheinischen Standort und verkauft heute die Jahresproduktion von mehr als 2,1 Millionen Paar Sicherheitsschuhen in der ganzen Welt.Kundendialog mal ganz andersIm Mittelpunkt der Usertreffen steht der Dialog zwischen den Unternehmen, die bereits mit den innovativen Lösungen von Contentserv arbeiten. So nutzten unter anderem die Mitarbeiter von Elten, Meisterwerke Schulte, Umarex, Celona, Denios, Zurbrüggen, Edding und der Vaillant-Group die Gelegenheit, sich über Best Practice Lösungen auszutauschen.Von den Erfahrungen anderer profitierenIm praxisorientierten Teil ging es um Datenmodelle, Shop-Ausleitungen, Katalogerstellung und weitere Anwendungsfälle für die Contentserv-Lösungen. Praktische Beispiele und hilfreiche Anwendertipps wurden geteilt und Lisa Huber-Widmann gab einen Einblick in die Produktentwicklung bei Contentserv. Grundidee des Usermeetings ist es, durch das Vorstellen der eigenen Projekte andere Unternehmen durch Wissenstransfer zu inspirieren und Anwendungsfragen zu klären."Der Erfahrungsaustausch ermöglicht uns die Grenze zwischen Herausforderungen, die systembedingt sind und die durch die eigenen internen Prozesse hervorgerufen werden, zu verstehen und damit schneller Lösungen zu finden." Dr. Malte Joppien, edding AG."Das Usertreffen ist eine gute Plattform, um Fragen zu klären: Was für Probleme lösen wir mit dem System? Wie können wir welche Zahlen abbilden? Aber nicht nur technische Fragen werden geklärt - auch über Fragen auf menschlicher Ebene kann man sich hier gut austauschen, wie z.B. Wie bekomme ich mehr Nutzerakzeptanz im Unternehmen?" Lothar Günther, Celona GastroPassgenaue Lösung für jeden KundenMit der webbasierten Softwarelösung von Contentserv wird der gesamte Marketing Content zentral verwaltet und automatisiert in die verschiedenen Touch Points ausgegeben. Bei Bedarf auch mehrsprachig. Dafür übernimmt das Product Information Management System (PIM-System) das zentrale Management aller Produkt- und Marketinginformationen sowie die automatisierte Aussteuerung des Contents in alle Kanäle für verschiedene Zielmärkte - und das Online wie Offline. Über das angebundene Media Asset Management System (MAM) wird sämtlicher Medien Content wie Bilder, Videos oder Abbildungen zentral verwaltet und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt.



Bildinformation: Elten - mit Sicherheit einen Schritt weiter