MeridianSpa Skyline Plaza sorgt mit verschiedenen Sommer-Specials für Urlaubsfeeling bei Gästen und Mitgliedern

(fair-NEWS)

Frankfurt, 12. Juli 2017 – Den Sommer in der eigenen Stadt zu verbringen, muss nicht gleich Langeweile bedeuten. Denn mit kostenlosen Outdoor-Kursen und einer spannenden Suche nach dem Sommerhelden 2017 sorgt das MeridianSpa Skyline Plaza für Abwechslung und verhilft ganz nebenbei noch zur Sommerfigur.* Die kostenlosen Outdoor-Specials auf der Dachterrasse des Skyline Plaza sorgen bei jedermann für die richtige Portion Urlaubsfeeling. Ob frische Morgenluft bei ersten Sonnenstrahlen oder entspannte Abendatmosphäre bei lauen Temperaturen: Ab dem 11. August bis zum 29. September 2017 heißt es jeden Freitag von neun bis 10:15 Uhr Energie tanken beim „Vinyasa Flow“. Auch beim „Summer-Love-Yoga-Flow“ vom 16. August bis zum 20. September 2017 können sich Kursteilnehmer jeden Mittwoch von 18:30 bis 20 Uhr auf Vinyasa Yoga mit Elementen aus dem Hatha sowie dem Yin Yoga freuen. Noch bis zum 26. August 2017 steht beim „Functional Bootcamp“ jeden Samstag von 14 bis 15:15 Uhr das Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht für das Stärken der Muskulatur sowie die Steigerung von Ausdauer, Beweglichkeit und Schnelligkeit im Vordergrund. An allen Outdoor-Kursen können auch Nicht-Mitglieder teilnehmen.* Aber auch speziell für Mitglieder hat sich der Premium-Anbieter für Fitness, Wellness und Bodycare diesen Sommer etwas ganz Besonderes ausgedacht: Noch bis zum 27. August 2017 sucht MeridianSpa mit dem „SommerPass“ den Sommerhelden 2017: Ob Kurs- oder Saunabesuch, Beauty-Behandlung oder entspannende Massage – Mitglieder können im Fitness- und Wellness-Bereich Punkte sammeln. Wer besonders fleißig ist, wird beim Durchlaufen der verschiedenen Bereiche Fitness, Wellness und Bodycare gleich doppelt belohnt. Denn während die Teilnehmer ihre Sommerfigur stählen, können sie sich zusätzlich noch ein PUMA Funktionsshirt sichern.* Tipp: Wer gerne an der Sommerhelden-Challenge teilnehmen möchte, aber noch kein Mitglied ist, für den bietet das MeridianSpa Skyline Plaza noch bis zum 31. August 2017 eine sechsmonatige Testmitgliedschaft ab 83 Euro pro Monat an.Weitere Informationen zu den Outdoor-Specials sowie zum SommerPass finden Interessierte auf www.meridianspa.de oder direkt in der MeridianSpa-App.



Bildinformation: MeridianSpa Skyline Plaza sorgt mit verschiedenen Sommer-Specials für Urlaubsfeeling bei Gästen und Mitgliedern