Erfolgreicher Amazon Produkt-Launch mit dem ShopDoc FBA-Rechner

(fair-NEWS)

Kostenlose Produktkostenkalkulation vor dem Produktlaunch: Der Online FBA-Rechner von ShopDoc hilft Amazon-Händlern bereits vor der Produkteinführung, die Rentabilität eines FBA-Versands (Fulfillment by Amazon) zu ermitteln. Interessierte können den FBA-Rechner ohne Anmeldung oder Installation unbegrenzt nutzen.Händler auf Amazon müssen sich vor einem Produktlaunch mit der Frage auseinandersetzen, ob sie ihre Produkte selbst (Fulfillment by Merchant) oder über Amazon (Fulfillment by Amazon) versenden wollen. FBA-Seller genießen bekanntlich viele Vorteile durch den Zugriff auf die Prime-Kundschaft, jedoch sind mit diesem Status auch Gewinneinbußen verbunden. Mit dem FBA-Rechner der Onlinemarketing-Agentur ShopDoc sollen Händler vor Einführung eines Produkts auf der Amazon-Plattform die Rentabilität eines FBA-Versands vereinfacht ermitteln können.Das ShopDoc Tool erweitert und ergänzt den Amazon FBA Rechner um Faktoren wie Nettoerlös, Marge, eventuelle Erstattungsgebühren durch Retouren sowie je nach Produkt individuell entstehende Steuer- und Zollkosten. Die flexible Versandkostenberechnung des ShopDoc Rechners ermöglicht eine genaue Ermittlung der anfallenden FBA-Gebühren. Änderungen im Gebührenrahmen werden im Tool zeitnah aktualisiert.Ziel des ShopDoc FBA-Rechners ist es, Händlern die Produktkostenkalkulation zu vereinfachen sowie Kostenkontrolle zu ermöglichen. Interessierte erhalten unter www.fba-rechner.de nach Eingabe von Daten zu Produkt, Versand, Zoll, Steuern etc. eine detaillierte Darstellung der Kalkulationsergebnisse in Form von Diagrammen. Für die Nutzung des Online Tools ist kein Fachwissen notwendig. Alle notwendigen Informationen werden auf der Website und in Form eines kostenlos zum Download verfügbaren E-books bereitgestellt. Das Tool ist von allen internetfähigen Geräten aus nutzbar ohne vorangehende Anmeldung oder Installation."Wir stellen diesen FBA-Rechner kostenlos zur Verfügung, um Amazon-Händlern die Produktkostenkalkulation zu vereinfachen", sagt Martin von der Hocht, Geschäftsführer von ShopDoc. Produktrecherche befasse sich laut von der Hocht häufig primär mit den Aspekten Nachfrage und Konkurrenz, mit dem FBA-Rechner solle der Fokus wieder auf den Profit gerichtet werden.Weitere Informationen zu dem ShopDoc FBA-Rechner finden Sie im Internet unter <a href="www.fba-rechner.de"> www.fba-rechner.de</a> ;.



Bildinformation: Erfolgreicher Amazon Produkt-Launch mit dem ShopDoc FBA-Rechner