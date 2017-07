Language Camps und Abenteuer

(fair-NEWS)

München, Juli 2017: Viele Eltern denken, dass Sprachreisen erst für Jugendliche oder Teenager möglich sind. Tatsächlich steigt die Nachfrage an Camps für jüngere Kinder. GET Global Education Tumulka hat daher sein Angebot erweitert und bietet nun Sprachreisen für Kinder ab dem Grundschulalter. Hier werden den Kleinen fremde Sprachen in einem sicheren Umfeld spielend näher gebracht. Die erfahrenen Bildungsberater suchen für jeden persönlichen Wunsch die passende Bildungsreise heraus und das nun schon für Kinder ab 7 Jahren.Mini Summer Boarders – Sprachreisen für Kids ab 7 JahrenImmer häufiger wollen Eltern auch ihren Kleinsten einen Sprachaufenthalt ermöglichen und nicht erst den Teenies ¬ – genau hier kommt GET ins Spiel. GET hat nun einige Veranstalter in sein Programm mit aufgenommen, dessen Camps sich auf Sprachunterricht für Kinder spezialisiert haben. Die Programme bieten eine besonders gute Betreuung und ein hohes Maß an Sicherheit. Die Themen sind dem Alter der Kursteilnehmer angepasst: Das spielerische, spannende Erlernen der fremden Sprache steht im Fokus.Outdoor-Learning und vieles mehrDas von Briten geführte Altitude Camp in den Schweizer Alpen lädt Kinder ab 7 Jahren dazu ein, Englisch spielend in atemberaubender Umgebung zu erlernen. So kann im Language Camp täglich drei Stunden Englisch trainiert werden oder im Mountain Adventure Camp die Sprache bei spannenden Sportabenteuern angewandt und perfektioniert werden. Am Nachmittag nehmen Teilnehmer beider Kurse am Outdoor-Programm teil.Weitere Schulen mit Outdoor-Learning, wie die Vinehall School in England, mit ihrem New Horizons-Programm werden von GET angeboten. Dieser Kurs ist in zwei Kategorien aufgeteilt und soll neben des Erlernens des Englischen auch die Neugierde der Schüler auf die Natur wecken: Ein Part besteht aus English Skills und der zweite wichtige Part des Kurses ist das ‚Enrichment & Explorations‘.Die King Edward’s School in Großbritannien bringt den Kleinsten – ebenfalls ab 7 Jahren – die neue Sprache mit Einbindung von Superhelden, Märchen oder Tieren näher. Kreative Kids ab 10 können hier Englisch in Verbindung mit Musik, Tanz oder Kunst erlernen oder den akademischen Kurs mit Fokus auf Grammatik usw. belegen.GET Global Education Tumulka hilft Familien, die richtige Sprachreise für jedes Alter zu finden. Ein Anruf genügt und das Beraterteam arbeitet ein individuelles Angebot für alle Wünsche aus.Public Relations:Schaffelhuber Communications | Jasmin Bacher Infanteriestraße 19 | Haus 5 | 80797 MünchenFon +49 (0)89/ 78 79 791-05 | jasmin.b@pr-sc.de



Bildinformation: (c) GET Global Education Tumulka