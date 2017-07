fashionette gewinnt Shop Usability Award nach Relaunch

(fair-NEWS) fashionette, der führende Online-Händler für exklusive Designertaschen, hat einen neuen Onlineshop in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das neue Design wurde von fashionette in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Agentur arndtteunissen entwickelt und bereits mit dem Shop Usability Award 2017 ausgezeichnet.

"Mit dem neuen Shop wollen wir unsere Kundinnen emotionaler als bisher ansprechen und die hinter Taschen, Designern und Trends stehenden Gefühlswelten erlebbar machen." erklärt Dr. Sebastian Siebert, einer der drei Gründer von fashionette.

So werden Produkte, Bildwelten und Texte auf den Produktkatalogseiten miteinander verwoben, um den Nutzer zu den schönsten Looks zu inspirieren. Das Angebot an redaktionellen Inhalten auf den Designerseiten wurde deutlich ausgeweitet. Auch die Produktdetailseite wurde komplett umgebaut und enthält jetzt wesentlich größere Fotografien der Taschen und mit individuellen Stylenotes ebenfalls mehr redaktionelle Inhalte. Der neue Shop wurde konsequent auf mobile Endgeräte optimiert.

Der neue Online-Shop von fashionette wurde mit dem Shop Usability Award 2017, einem der renommiertesten deutschen eCommerce Awards ausgezeichnet. fashionette ist Gewinner in der Kategorie "Accessoires, Geschenke & Lifestyle". Die Preisverleihung erfolgte am 22. Juni 2017 im Rahmen der K5 Future Retail Conference in Berlin.

Johannes Altmann, Initiator des Shop Usability Awards zur Entscheidung der Jury: "Uns hat beeindruckt, dass fashionette mit dem neuen Shop vieles komplett anders gemacht hat als der Standard - vor allem in dem so konsequent auf Emotion und Content gesetzt wurde."

In den kommenden Monaten wird fashionette auch seine Onlineshops im europäischen Ausland auf das neue Design umstellen.