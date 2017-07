Pressemitteilung: Tierärzte-Portal Vets online knackt die 3.000 Mitglieder

(fair-NEWS)

Köln. Tierärzte und das Internet – das war bislang ein Buch mit wenigen Seiten. Doch dieKölner vetproduction GmbH holt die Tierärzte ins Web: Nach dem rasanten Start imSeptember vergangenen Jahres hat das Tierärzte-Portal Vets online nun die Schwelle von3.000 registrierten Tiermedizinern geknackt. „Und wir wachsen täglich weiter“, freut sich René Ermes, Portalmanager bei der vetproduction GmbH. Besonders erfreulich ist die rege Aktivität: Mit über 2.600 Besuchern waren fast alle User in den vergangenen 30 Tagen auf dem Portal aktiv.Auf Vets online ( www.vets-online.de ) finden registrierte Tiermediziner kostenloseFachinformationen von Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie sich außerdem in einerCommunity über Fälle aus der Praxis und Klinik austauschen können. Zudem bietet Vets online einen täglichen News-Ticker mit veterinärmedizinischen Nachrichten aus aller Welt, einen Veranstaltungskalender, Newsletter, Umfragen, Videos und Webinare. Tierärzte undTiermedizin-Studenten können kostenfrei Stellengesuche aufgeben. Vets online kooperiert mit dem Bundesverband der Veterinärmedizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvvd), dem Enke-Verlag und der Deutschen Vet.Für Unternehmen aus der Industrie, wie Tierpharma- und Tierfutter-Unternehmen, bietet Vets online zahlreiche Möglichkeiten, sich und ihre Produkte – auch zu Rx-Medikamenten – zu 100% ihrer Zielgruppe präsentieren, ohne Streuverluste. Neben klassischer Banner- und Newsletter- Werbung oder Sponsoring können Firmen Microsites, sogenannte Info-Desks, mit umfangreichen Medialeistungen buchen. Außerdem können sie Stellenanzeigen und Veranstaltungen einstellen. Alle Maßnahmen werden über E-Mail- und Social-Media-Marketing beworben und erreichen in diesen Kanälen bis zu 6.000 Tierärzte.



