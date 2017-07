AKQUINET intensiviert mit Master Reseller Strategypoint Solutions Aktivitäten im US-amerikanischen BI-Markt

(fair-NEWS)

Hamburg, 12.07.2017 - AKQUINET, IT-Beratungsunternehmen und Qlik-Elite-Solution-Provider, verstärkt gemeinsam mit dem lokalen Vertriebspartner Strategypoint Solutions die Marktaktivitäten in den USA. Seit dem 1. Juli agiert Strategypoint Solutions als exklusiver Master-Reseller für AKQUINET in den USA.Mit der Unterstützung durch Strategypoint Solutions wollen die Qlik-Lösungsexperten ihre Channel-Partnerschaften in den USA über maßgeschneiderte Marketing-Initiativen weiter ausbauen. Der Schwerpunkt liegt auf der Vermarktung des Qlik Sense Add-ons Sense Excel und des voll integrierten Reporting-Moduls Sense Excel Reporting - beides Eigenentwicklungen von AKQUINET.Mit Sense Excel können Anwender Daten aus verschiedenen Quell-Systemen mit Qlik Sense verknüpfen und unter Benutzung des vertrauten Excel-Frontends analysieren.Sense-Excel-Reporting ermöglicht Anwendern von Sense Excel, Analysen und Kennzahlen als Standardbericht automatisiert zu generieren und an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern zu verteilen.AKQUINET hat mit seinen einfach zu installierenden, bedienerfreundlichen Add-ons für Qlik Sense einen rasch wachsenden Kundenstamm in der Region DACH und in Europa erobert. An diesen Erfolg will der Qlik-Elite-Solution-Provider nun auch im US-amerikanischen Markt anknüpfen. "Die lokalen Märkte in den USA sind für AKQUINET ein wichtiges strategisches Ziel für den Ausbau unserer internationalen Marktposition", sagt Michael Walther, Geschäftsführer bei der AKQUINET. "Von der Zusammenarbeit mit Strategypoint Solutions versprechen wir uns einen weiteren großen Schritt nach vorne."



Bildinformation: (Bildquelle: @ akquinet AG)